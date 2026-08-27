O primeiro depoimento de Vorcaro após troca de advogado e recusa de delação

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Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prestará depoimento à PF pela primeira vez após trocar de defesa e ter delações recusadas. A matéria revela detalhes inéditos sobre sua rotina na prisão, incluindo a cela que ocupou, seus hábitos de leitura e exercícios, e os desafios de adaptar-se à nova realidade.

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O banqueiro Daniel Vorcaro irá prestar nesta quinta-feira um depoimento à Polícia Federal (PF). Será a primeira vez que o dono do Banco Master vai falar aos investigadores depois da mais recente troca em sua defesa, com a contratação do advogado Daniel Bialski.

Também será o primeiro depoimento de Vorcaro após suas duas propostas de delação premiada serem recusadas pela PF e pela PGR.

A contratação de Bialski faz parte da tentativa do banqueiro de buscar um novo acordo.

O depoimento está marcado para 10h e será feito por videoconferência. Vorcaro está detido desde junho no 19º BPM, conhecido como Papudinha, após passar pela penitenciária federal de Brasília e pela Superintendência da PF.

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A rotina do bilionário na prisão

Vorcaro está preso na mesma cela que abrigou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Trata-se de um espaço de cerca de 60 metros quadrados, com cama de casal, banheiro e pequena área externa. O banqueiro pode usar a academia da unidade.

Recentemente, ele quis mobiliar sua cela e se dispôs a pagar pelas despesas, mas não foi autorizado. O banqueiro queria comprar um sofá para fazer suas leituras diárias. A direção do presídio, segundo pessoas que acompanharam as conversas, não abriu o precedente, sob pena de ter de atender a demandas de outros detentos.

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O banqueiro passa os dias lendo a Bíblia e livros de cunho religioso. Vorcaro e sua família são ligados à Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte. Além da leitura, ele passa parte dos dias fazendo exercícios físicos dentro da cela, o que inclui uma série de flexões e abdominais.

Vorcaro, segundo três pessoas que conversaram com ele recentemente, perdeu alguns quilos e não exibe mais a musculatura, a barba e a cabeleira de antes. O cabelo está ‘espetado’, raspado rente à cabeça. Ele passa os dias com camisa, calça e chinelos fornecidos pelo presídio.

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O banqueiro só toma banho de sol em horários diferenciados dos outros presos. A ordem do Supremo é evitar contato de Vorcaro com outros detentos, em especial o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que ocupa outra cela, já que os dois são em tese cúmplices em crimes. A comida é a mesma quentinha servida aos policiais que vigiam as celas.

O banqueiro recebe os advogados duas horas por dia. Uma vez por semana, recebe também a visita da mãe e do casal de filhos. Ao contrário de outros presos que são casados, Vorcaro, agora sem namoradas, não recebeu visita íntima.