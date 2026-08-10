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Daniel Vorcaro inicia nova busca por um acordo de delação premiada

Dono do Banco Master tem novo advogado e planos para ampliar o tempo de visitas na prisão, de modo a elaborar os novos anexos do acordo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 12h43
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (./Divulgação)
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Novo defensor de Daniel Vorcaro, o advogado criminalista Daniel Bialski pediu ao ministro André Mendonça, relator das investigações do Banco Master no STF, que o período de visitas do ex-banqueiro seja ampliado no lugar onde ele está preso, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O objetivo da medida seria proporcionar a Bialski mais tempo para que ele e o banqueiro conversem e elaborem uma nova proposta de colaboração premiada a ser apresentada aos investigadores da Polícia Federal e da PGR.

Vorcaro não mudou, segundo interlocutores, seu desejo de colaborar com as apurações e entregar os nomes dos políticos que receberam recursos para acobertar as fraudes do Master. Mendonça ainda não analisou a questão.

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