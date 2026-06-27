De castelo a mansão temática, a ostentação de famílias dos craques na Copa

Durante a Copa do Mundo, o luxo não fica restrito aos hotéis e centros de treinamento das seleções. Enquanto os craques se concentram para os jogos, suas famílias também buscam conforto e privacidade para acompanhar o torneio de perto.

As propriedades alugadas por familiares dos craques chamam atenção pelo tamanho, estrutura, valores envolvidos e, principalmente, pelo exagero. Piscinas, áreas de lazer, quartos amplos, espaços temáticos, segurança e localização privilegiada fazem parte do pacote de casas que chegam a custar milhões de dólares por temporada.

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Entre as famílias que optaram pela ostentação fora das quatro linhas está a de Neymar. A esposa do atacante, Bruna Biancardi, escolheu se hospedar em uma mansão em Orlando avaliada em 30 milhões de reais. O imóvel de três andares reúne 13 quartos, cinema e uma pista de boliche.

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Já Neymar pai optou por um casarão em um condomínio de luxo com 16 quartos, piscina, academia, quadra de basquete, salão de jogos e uma decoração temática de Star Wars, incluindo uma réplica de tamanho real de Darth Vader, vilão da saga. As diárias do aluguel de uma casa neste condomínio que fica a menos de 15 minutos de carro dos parques da Disney podem chegar a 20,2 mil reais, enquanto o imóvel é estimado em 75,3 milhões de reais.

Vini Jr., por sua vez, escolheu um castelo para hospedar seus familiares. A mansão, avaliada em 55 milhões de reais, tem três andares, piscina com spa integrado, academia e cachoeiras artificiais. No entanto, o imóvel luxuoso chama atenção pela arquitetura, que é inspirada em tradicionais castelos franceses, remetendo à nobreza europeia.

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A família de Lucas Paquetá também investiu nas mordomias ao se hospedar em uma mansão na Flórida. O local, exibido pela mulher do jogador, Duda Fournier, conta com salão de jogos com mesa de totó, cinema e quartos temáticos de princesas da Disney. Os valores são mais modestos: cerca de 15,8 mil por semana.

Outro que não economizou em conforto para a família foi Cristiano Ronaldo. O português reservou um imóvel dentro de um condomínio localizado em uma ilha privada na região metropolitana de Miami. Famoso por atrair celebridades, o local inclui marina privada, spa, academia e um serviço de concierge, além de segurança 24 horas. As diárias da propriedade custam mais de 25 mil reais por dia e foi colocada à venda por cerca de 20 milhões de reais.

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Conhecida pela ostentação, Virginia Fonseca decidiu passar os dias nos Estados Unidos em uma casa cujo aluguel de seis dias pode ultrapassar 108 mil reais. Batizado de The Iron Mansion, o imóvel na Flórida aparenta um parque de diversões, incluindo um carro esportivo azul em tamanho real e um enorme boneco do Homem de Ferro na decoração. Além disso, há cinema privativo com som de última geração para simular os espetáculos noturnos da Disney. Há ainda piscina aquecida, telão de LED ao ar livre e cozinha gourmet. A influenciadora, que está trabalhando como repórter do Domingão com Huck, não revelou quando desembolsou para garantir o conforto luxuoso.

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