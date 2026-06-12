Bruna Biancardi expõe mansão milionária alugada por Neymar
Influenciadora gerou polêmica ao mostrar trecho de chamada de vídeo com jogador
Bruna Biancardi compartilhou um diário da viagem que fez para os Estados Unidos com sua família para acompanhar Neymar na Copa do Mundo. A influenciadora está em uma mansão em Orlando, Flórida, e publicou o registro nesta quinta-feira, 11. “Chegou o dia da nossa viagem e vou desbloquear minha skin blogueira de anos atrás e prometo compartilhar tudo com vocês — pelo menos durante esses dias da Copa. A gente está ansioso. Vamos ficar em uma casa com todo mundo junto, um monte de gente: família, amigos, crianças. Vai ser bem divertido”, disse em vídeo no TikTok.
Em seguida, ela mostrou uma videochamada com Neymar, pouco antes de decolar. “Vai mandando fotos, tá?”, disse ela. E ele confirma: “Vou te avisando, vou te mandando foto e vídeo”. Então, ela se despede com um “Te amo, amor”. A resposta do jogador, no entanto, gerou polêmica, após ele falar rapidamente o mesmo, mas a legenda do vídeo só captar a frase “Beijo, tchau”. A interação levantou críticas de alguns internautas. “A mulher fala ‘te amo, amor’ e o cara nem responde ‘também, amor'”, escreveu uma usuária.
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