Bruna Biancardi expõe mansão milionária alugada por Neymar

Em seguida, ela mostrou uma videochamada com Neymar, pouco antes de decolar. “Vai mandando fotos, tá?”, disse ela. E ele confirma: “Vou te avisando, vou te mandando foto e vídeo”. Então, ela se despede com um “Te amo, amor”. A resposta do jogador, no entanto, gerou polêmica, após ele falar rapidamente o mesmo, mas a legenda do vídeo só captar a frase “Beijo, tchau”. A interação levantou críticas de alguns internautas. “A mulher fala ‘te amo, amor’ e o cara nem responde ‘também, amor'”, escreveu uma usuária.

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