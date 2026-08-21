Datafolha mostra Cleitinho liderando corrida pelo governo de Minas Gerais

A disputa pelo governo de Minas Gerais entra em uma nova fase com a divulgação da primeira pesquisa Datafolha feita após a confirmação e o registro das candidaturas, no último dia 15. O levantamento, realizado entre os dias 18 e 21 de agosto, foi divulgado nesta sexta-feira, 21.

Segundo a pesquisa, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida com 32% das intenções de voto, seguido por Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeitos de Belo Horizonte, com 12% cada um.

O governador Mateus Simões (PSD), que tenta a reeleição e é apoiado pelo ex-governador Romeu Zema (Novo), aparece com 4%, junto com Gabriel Azevedo (MDB) e Flávio Roscoe (PL), o candidato apoiado pelo presidenciável Flávio Bolsonaro.

Veja os números:

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%

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Alexandre Kalil (PDT): 12%

Patrus Ananias (PT): 12%

Flávio Roscoe (PL): 4%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Mateus Simões (PSD): 4%

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Túlio Lopes (PCB): 2%

Rafael Duda (PSTU): 1%

Ben Mendes (Missão): 1%

Indira Xavier (UP): 1%

Henrique Áreas (PCO): não pontuou

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Brancos e nulos: 14%

Indecisos: 13%

O levantamento foi realizado pelo Datafolha com 1. 204 eleitores em Minas Gerais. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº MG-00446/2026.

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Minas Gerais pode definir eleições presidenciais

Minas Gerais terá um papel importante nas eleições deste ano. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16.377.659 eleitores, o que representa 10,32% dos aptos a votar. Fica atrás apenas de São Paulo, que concentra 21,48% do eleitorado. O peso de Minas também aparece na Câmara dos Deputados: os mineiros vão escolher 53 deputados federais, 10,33% das cadeiras da Casa.

A disputa pelo governo mineiro, no entanto, está longe de ser tranquila. Um dos principais personagens dessa corrida é o senador Cleitinho, que lidera as pesquisas e já mudou de posição algumas vezes sobre a candidatura ao governo. A indefinição chegou a provocar desconforto dentro do próprio partido e foi marcada por episódios curiosos, como um vídeo feito com inteligência artificial e um chamado para o Espírito Santo.

A confusão não ficou restrita aos candidatos mineiros. Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), principais nomes da disputa presidencial, também demoraram para definir seus palanques em Minas. Com isso, os dois acabaram recorrendo a nomes escolhidos na reta final.

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No PT, a candidatura de Patrus ganhou força depois de uma intervenção do próprio Lula. Antes disso, o partido havia tentado convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), que recusou repetidamente a ideia de disputar o governo.

No PL, Roscoe foi escolhido para garantir um candidato alinhado ao partido no estado. A decisão veio depois das idas e vindas de Cleitinho, que deixaram o grupo sem uma definição sobre quem seria o nome para a disputa.

O resultado é uma eleição mineira ainda bastante aberta e marcada por movimentos de última hora. E, pelo peso eleitoral de Minas, as escolhas feitas no estado interessam não apenas a quem disputa o governo, mas também aos candidatos à Presidência.