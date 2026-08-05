Flávio Bolsonaro, enfim, arruma um palanque no segundo maior colégio eleitoral do país
Demora em lançar candidato ocorreu diante das incertezas em torno de Cleitinho Azevedo
Enquanto o cenário da política mineira continua caótico com as incertezas em torno do nome do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), as datas impostas pela Justiça Eleitoral obrigam os partidos a definirem nomes para corrida pelo governo de Minas Gerais. Até então sem palanque no segundo maior colégio eleitoral do país, o candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) divulgou nesta quarta-feira, 5, o nome de Flávio Roscoe, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).
“Esperamos até onde dava. Agora, chegou a janela final e não tem mais o que fazer. Diante da confirmação do presidente do Republicanos de que não haverá legenda, a gente está lançando aqui e vamos agora trabalhar para compor esse palanque”, afirmou Bolsonaro em um vídeo divulgado ao lado de Roscoe.
Roscoe tem 51 anos e vai disputar sua primeira eleição ao Poder Executivo. Ele foi sócio-diretor do Grupo Colortextil, com sede na capital mineira. De maneira rápida na gravação, ele falou que conversará ainda nesta quarta com aliados para ajustes urgentes e finais para definição da chapa, que ainda não tem vice. “Entrarei em contato com vocês urgentemente para que a gente possa estabelecer um plano de trabalho com cada um”, disse.
A indefinição até o último momento do PL de Minas Gerais ocorreu diante das idas e vindas do senador Cleitinho em torno de uma possível candidatura ao governo mineiro. Na segunda-feira, 4, ele gravou um vídeo e chorou ao anunciar que disputaria mais o pleito deste ano. No dia seguinte, no entanto, durante convenção do Republicanos, suplicou para que os partidários deixassem ele se candidatar, o que constrangeu os presentes e, principalmente, a cúpula do partido. Marcos Pereira, que comanda a legenda, respondeu negativamente ao pedido de Cleitinho na sequência — em uma tentativa de encerrar o assunto de uma vez.