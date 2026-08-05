Flávio Bolsonaro, enfim, arruma um palanque no segundo maior colégio eleitoral do país

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Em meio ao cenário caótico da política mineira e as indefinições do senador Cleitinho Azevedo, o PL, por meio de Flávio Bolsonaro, anunciou Flávio Roscoe, presidente licenciado da Fiemg, como seu candidato ao governo de Minas Gerais. Roscoe, que fará sua estreia em eleições executivas, busca agora compor a chapa para a disputa.

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Enquanto o cenário da política mineira continua caótico com as incertezas em torno do nome do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), as datas impostas pela Justiça Eleitoral obrigam os partidos a definirem nomes para corrida pelo governo de Minas Gerais. Até então sem palanque no segundo maior colégio eleitoral do país, o candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) divulgou nesta quarta-feira, 5, o nome de Flávio Roscoe, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

“Esperamos até onde dava. Agora, chegou a janela final e não tem mais o que fazer. Diante da confirmação do presidente do Republicanos de que não haverá legenda, a gente está lançando aqui e vamos agora trabalhar para compor esse palanque”, afirmou Bolsonaro em um vídeo divulgado ao lado de Roscoe.

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Roscoe tem 51 anos e vai disputar sua primeira eleição ao Poder Executivo. Ele foi sócio-diretor do Grupo Colortextil, com sede na capital mineira. De maneira rápida na gravação, ele falou que conversará ainda nesta quarta com aliados para ajustes urgentes e finais para definição da chapa, que ainda não tem vice. “Entrarei em contato com vocês urgentemente para que a gente possa estabelecer um plano de trabalho com cada um”, disse.

A indefinição até o último momento do PL de Minas Gerais ocorreu diante das idas e vindas do senador Cleitinho em torno de uma possível candidatura ao governo mineiro. Na segunda-feira, 4, ele gravou um vídeo e chorou ao anunciar que disputaria mais o pleito deste ano. No dia seguinte, no entanto, durante convenção do Republicanos, suplicou para que os partidários deixassem ele se candidatar, o que constrangeu os presentes e, principalmente, a cúpula do partido. Marcos Pereira, que comanda a legenda, respondeu negativamente ao pedido de Cleitinho na sequência — em uma tentativa de encerrar o assunto de uma vez.