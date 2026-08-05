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Brasil

Flávio Bolsonaro, enfim, arruma um palanque no segundo maior colégio eleitoral do país

Demora em lançar candidato ocorreu diante das incertezas em torno de Cleitinho Azevedo

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laila Nery 5 ago 2026, 13h45 | Atualizado em 5 ago 2026, 16h18
Bolsonaro ao anunciar Roscoe como candidato em Minas
Bolsonaro ao anunciar Roscoe como candidato em Minas (PL/Reprodução)
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Enquanto o cenário da política mineira continua caótico com as incertezas em torno do nome do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), as datas impostas pela Justiça Eleitoral obrigam os partidos a definirem nomes para corrida pelo governo de Minas Gerais. Até então sem palanque no segundo maior colégio eleitoral do país, o candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) divulgou nesta quarta-feira, 5, o nome de Flávio Roscoe, presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). 

“Esperamos até onde dava. Agora, chegou a janela final e não tem mais o que fazer. Diante da confirmação do presidente do Republicanos de que não haverá legenda, a gente está lançando aqui e vamos agora trabalhar para compor esse palanque”, afirmou Bolsonaro em um vídeo divulgado ao lado de Roscoe.

 

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Roscoe tem 51 anos e vai disputar sua primeira eleição ao Poder Executivo. Ele foi sócio-diretor do Grupo Colortextil, com sede na capital mineira. De maneira rápida na gravação, ele falou que conversará ainda nesta quarta com aliados para ajustes urgentes e finais para definição da chapa, que ainda não tem vice. “Entrarei em contato com vocês urgentemente para que a gente possa estabelecer um plano de trabalho com cada um”, disse.

A indefinição até o último momento do PL de Minas Gerais ocorreu diante das idas e vindas do senador Cleitinho em torno de uma possível candidatura ao governo mineiro. Na segunda-feira, 4, ele gravou um vídeo e chorou ao anunciar que disputaria mais o pleito deste ano. No dia seguinte, no entanto, durante convenção do Republicanos, suplicou para que os partidários deixassem ele se candidatar, o que constrangeu os presentes e, principalmente, a cúpula do partido. Marcos Pereira, que comanda a legenda, respondeu negativamente ao pedido de Cleitinho na sequência — em uma tentativa de encerrar o assunto de uma vez.

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