Em nova reviravolta, Cleitinho anuncia que será candidato ao governo de Minas

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O senador Cleitinho Azevedo confirmou sua candidatura ao governo de Minas Gerais, superando incertezas e o luto pela perda do irmão. Líder em todas as pesquisas de intenção de voto, com chances de vitória no primeiro turno, o parlamentar do Republicanos conseguiu o aval do partido após uma “novela”. Entenda os detalhes do anúncio e os bastidores dessa decisão.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) anunciou na noite desta sexta-feira, 7, que será candidato ao governo de Minas Gerais. Líder das pesquisas, o parlamentar teve idas e vindas em sua intenção de disputar o Palácio Tiradentes e chegou a ser descartado pelo Republicanos. Cleitinho, porém, conseguiu convencer a cúpula do partido e vai disputar o governo mineiro.

A candidatura foi anunciada em um pronunciamento do senador em Divinópolis, sua cidade natal. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, confirmou que Cleitinho será mesmo o candidato em uma ligação transmitida ao vivo pelo parlamentar em suas redes sociais. Ao lado do senador no anúncio estavam Euclydes Pettersen, presidente do Republicanos-MG, Marcelo Aro, candidato ao Senado pelo PP, e Luís Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, que será o vice na chapa. No discurso, Cleitinho prometeu que, se ganhar, fará “um governo de acertos e erros, mas sem corrupção”.

Em nota, o Republicanos afirmou que Cleitinho assumiu “o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim”. O comunicado afirma que Marcos Pereira reavaliou sua posição diante de “fatos novos, compromissos objetivos e, sobretudo, dos reiterados apelos dos candidatos a deputado federal e estadual do Republicanos em Minas Gerais”. O Republicanos acrescenta que também foi considerado “o desempenho do senador nas pesquisas de intenção de voto”. “Cleitinho comunicou ainda que conduzirá sua campanha ao Governo de Minas sem utilização de recursos do Fundo Eleitoral destinados pelo Republicanos”, diz a nota.

Como foi a novela da candidatura de Cleitinho?

Cleitinho passou por um luto pelo seu irmão mais novo, Matheus Azevedo, de 34 anos, que morreu no dia 18 de julho, vítima de um câncer. Por causa da situação, ele não compareceu à convenção eleitoral mineira do Republicanos, o que levou o partido a emitir uma nota vetando seu nome para as urnas. No mesmo dia, o senador concedeu uma coletiva de imprensa para explicar sua situação e dizer que tentaria “tocar o coração” de Pereira, para que ele permitisse sua candidatura.

Na última segunda, Cleitinho chegou a chorar em um vídeo ao lado de Marcos Pereira ao confirmar sua então desistência da corrida ao governo de Minas. Um dia depois, na convenção nacional do Republicanos, o senador voltou atrás e pediu novamente para ser o candidato da sigla em MG. Naquele momento, o partido reiterava que ele não seria candidato.

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Entre idas e vindas, Cleitinho Azevedo liderava com folga todas as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais, com chances de vencer no primeiro turno em alguns cenários. Segundo levantamento da Genial/Quaest divulgado na semana passada, ele tinha 35%, mais de vinte pontos à frente de qualquer outro concorrente.

Confira a nota do Republicanos confirmando a candidatura

“O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, decidiu autorizar a candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao Governo de Minas Gerais.

A decisão foi tomada após o senador reconhecer os equívocos cometidos durante o processo, apresentar formalmente suas desculpas à direção nacional e estadual do partido, à população mineira e às forças políticas envolvidas na construção eleitoral, além de assumir o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim.

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Marcos Pereira manteve sua posição enquanto permaneceram as incertezas. Reavaliou-a somente diante de fatos novos, compromissos objetivos e, sobretudo, dos reiterados apelos dos candidatos a deputado federal e estadual do Republicanos em Minas Gerais, que demonstraram a importância de uma candidatura própria e competitiva ao Governo do Estado para o fortalecimento do projeto partidário e das chapas proporcionais.

Também foi considerado o desempenho do senador nas pesquisas de intenção de voto e a manifestação de diferentes setores da sociedade mineira favoráveis à sua candidatura.

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Cleitinho comunicou ainda que conduzirá sua campanha ao Governo de Minas sem utilização de recursos do Fundo Eleitoral destinados pelo Republicanos. A decisão está tomada.

O Republicanos terá candidato próprio ao Governo de Minas Gerais, e Cleitinho Azevedo assume, a partir de agora, a responsabilidade de honrar os compromissos firmados com o partido, seus candidatos, seus aliados e, principalmente, com o povo mineiro.

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O episódio está encerrado. O momento agora é de olhar para frente e trabalhar por Minas Gerais.”