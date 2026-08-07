Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Política

Em nova reviravolta, Cleitinho anuncia que será candidato ao governo de Minas

Senador conseguiu convencer a cúpula do Republicanos e vai disputar a eleição no estado

Por Redação 7 ago 2026, 21h30 | Atualizado em 7 ago 2026, 22h57
Cleitinho Azevedo: entre idas e vindas
Cleitinho Azevedo: enfim, candidato (Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
Em nova reviravolta, Cleitinho anuncia que será candidato ao governo de Minas Priorizar nos meus resultados Google

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) anunciou na noite desta sexta-feira, 7, que será candidato ao governo de Minas Gerais. Líder das pesquisas, o parlamentar teve idas e vindas em sua intenção de disputar o Palácio Tiradentes e chegou a ser descartado pelo Republicanos. Cleitinho, porém, conseguiu convencer a cúpula do partido e vai disputar o governo mineiro.

A candidatura foi anunciada em um pronunciamento do senador em Divinópolis, sua cidade natal. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, confirmou que Cleitinho será mesmo o candidato em uma ligação transmitida ao vivo pelo parlamentar em suas redes sociais. Ao lado do senador no anúncio estavam Euclydes Pettersen, presidente do Republicanos-MG, Marcelo Aro, candidato ao Senado pelo PP, e Luís Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, que será o vice na chapa. No discurso, Cleitinho prometeu que, se ganhar, fará “um governo de acertos e erros, mas sem corrupção”.

Em nota, o Republicanos afirmou que Cleitinho assumiu “o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim”. O comunicado afirma que Marcos Pereira reavaliou sua posição diante de “fatos novos, compromissos objetivos e, sobretudo, dos reiterados apelos dos candidatos a deputado federal e estadual do Republicanos em Minas Gerais”. O Republicanos acrescenta que também foi considerado “o desempenho do senador nas pesquisas de intenção de voto”. “Cleitinho comunicou ainda que conduzirá sua campanha ao Governo de Minas sem utilização de recursos do Fundo Eleitoral destinados pelo Republicanos”, diz a nota.

Siga

Como foi a novela da candidatura de Cleitinho?

Cleitinho passou por um luto pelo seu irmão mais novo, Matheus Azevedo, de 34 anos, que morreu no dia 18 de julho, vítima de um câncer. Por causa da situação, ele não compareceu à convenção eleitoral mineira do Republicanos, o que levou o partido a emitir uma nota vetando seu nome para as urnas. No mesmo dia, o senador concedeu uma coletiva de imprensa para explicar sua situação e dizer que tentaria “tocar o coração” de Pereira, para que ele permitisse sua candidatura.

Na última segunda, Cleitinho chegou a chorar em um vídeo ao lado de Marcos Pereira ao confirmar sua então desistência da corrida ao governo de Minas. Um dia depois, na convenção nacional do Republicanos, o senador voltou atrás e pediu novamente para ser o candidato da sigla em MG. Naquele momento, o partido reiterava que ele não seria candidato.

Continua após a publicidade

Entre idas e vindas, Cleitinho Azevedo liderava com folga todas as pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais, com chances de vencer no primeiro turno em alguns cenários. Segundo levantamento da Genial/Quaest divulgado na semana passada, ele tinha 35%, mais de vinte pontos à frente de qualquer outro concorrente.

Confira a nota do Republicanos confirmando a candidatura

“O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, decidiu autorizar a candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao Governo de Minas Gerais.

A decisão foi tomada após o senador reconhecer os equívocos cometidos durante o processo, apresentar formalmente suas desculpas à direção nacional e estadual do partido, à população mineira e às forças políticas envolvidas na construção eleitoral, além de assumir o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim.

Continua após a publicidade

Marcos Pereira manteve sua posição enquanto permaneceram as incertezas. Reavaliou-a somente diante de fatos novos, compromissos objetivos e, sobretudo, dos reiterados apelos dos candidatos a deputado federal e estadual do Republicanos em Minas Gerais, que demonstraram a importância de uma candidatura própria e competitiva ao Governo do Estado para o fortalecimento do projeto partidário e das chapas proporcionais.

Também foi considerado o desempenho do senador nas pesquisas de intenção de voto e a manifestação de diferentes setores da sociedade mineira favoráveis à sua candidatura.

Continua após a publicidade

Cleitinho comunicou ainda que conduzirá sua campanha ao Governo de Minas sem utilização de recursos do Fundo Eleitoral destinados pelo Republicanos. A decisão está tomada.

O Republicanos terá candidato próprio ao Governo de Minas Gerais, e Cleitinho Azevedo assume, a partir de agora, a responsabilidade de honrar os compromissos firmados com o partido, seus candidatos, seus aliados e, principalmente, com o povo mineiro.

Continua após a publicidade

O episódio está encerrado. O momento agora é de olhar para frente e trabalhar por Minas Gerais.”

Publicidade
TAGS:
Cleitinho Azevedo
Eleições 2026
Minas Gerais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).