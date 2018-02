Rio: criança morre com tiro na cabeça no Morro do Cantagalo

Um menino de 10 anos morreu neste sábado, no Morro do Cantagalo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ao ser baleado na cabeça. Marlon de Andrade foi atingido por um disparo enquanto brincava na laje de sua casa. A criança chegou a ser levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas teve sua morte confirmada a VEJA pela 12ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, em Copacabana.

Segundo informações da Globo News, a polícia investiga se a criança foi vítima de bala perdida ou de um disparo acidental. Para reforçar a segunda hipótese, um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite deste sábado, suspeito de emprestar a pistola 9mm que matou o menino. A 12ª DP disse, ainda, que o menor foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Este não é o primeiro caso de criança baleada no Rio de Janeiro. No último dia 6, a menina Emily Sofia Neves, de 3 anos, foi baleada na Zona Norte; no mesmo dia, o garoto Jeremias Moraes da Silva, de 13 anos, foi morto durante uma operação policial no conjunto de favelas da Maré, também na zona norte da cidade. No dia seguinte, um menino de 4 anos foi atingido em São Gonçalo.