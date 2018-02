Criança é flagrada brincando em janela de edifício em Goiânia

Uma criança foi flagrada na última brincando na janela de um edifício em Goiânia. O caso foi registrado em um vídeo, na última terça-feira (20). Compartilhados nas redes sociais, as imagens mostram o garoto andando do lado de fora do apartamento do nono andar. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, a janela era equipada com grade de proteção e não foi registrada nenhuma ocorrência sobre o caso.

A VEJA, o tenente-coronel Caramaschi disse que as telas de proteção têm capacidade para aguentar o peso de uma criança, já que, quando bem instaladas, suportam 500 kg por metro quadrado. Caramaschi destacou, ainda, que o tempo de vida útil do material é de aproximadamente cinco anos.

“Toda instalação precisa ser checada com frequência, mas o clima de Goiás e as intempéries podem ressecar a rede ou enferrujar os parafusos”, explica, alertando para a necessidade. Ele também reforçou que as famílias orientem as crianças sobre o perigo de se brincar em áreas próximas a janelas.