Copa do Mundo aumenta demanda por antenas digitais e televisões

A Copa do Mundo está sendo um sucesso de audiência, seja na televisão ou na internet, esfera na qual o torneio investiu em parcerias e criou um espaço inédito nos meios digitais. Dados da empresa Magazine Luiza apontam que as vendas de antenas digitais aumentaram 25% em comparação com o período pré-Copa. Já a venda de televisores também está em alta na Copa do Mundo: triplicaram as importações de smartTVs no terceiro trimestre deste ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado, em movimentação equivalente a 13 milhões de reais.

Diretor da Efficienza, empresa de comércio exterior, Fábio Pizzamiglio explica que a pequena variação do dólar reduziu o custo das televisões, o que, junto a um evento do porte da Copa do Mundo, catapultou as vendas. Já Bruno Maia, desenvolvedor de propriedade intelectual para streaming, explica uma vantagem crucial das televisões: elas não apresentam delay. “Neste caso, as antenas digitais podem evitar os ‘spoilers’ dos vizinhos e incrementar ainda mais a experiência em assistir ao evento”, ressalta o CEO da Feel The Match.

Uma pesquisa feita com 5,8 mil trabalhadores pelo Empregos.com.br revelou que 44% dos trabalhadores querem ser dispensados mais cedo em dias de jogos do Brasil e 12% preferem folgar ou usar o banco de horas. “As empresas podem aproveitar o clima da Copa para criar ações que engajem e aproximem os funcionários do lado humano da organização. Essas ações comemorativas são boas estratégias para tornar colaboradores mais felizes e produtivos.”, afirma Tábata Silva, gerente do Empregos.com.br.