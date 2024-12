Como é o teste caseiro para identificar creatina adulterada?

A creatina é um dos suplementos alimentares mais consumidos por pessoas que buscam ganho de força e aumento de massa muscular com a realização de atividades físicas. Ela atua como fonte de energia para os músculos. Com a alta procura pelo produto, muitos criminosos adulteram o suplemento para terem maiores lucros. Na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo interditou duas fábricas que produziam produtos da empresa Soldiers Nutrition, cujo os donos são Yuri Silveira de Abreu e Fabiula de Arruda Freire, conhecidos como “rei e rainha da creatina”. Na operação foram apreendidas 30 toneladas de creatinas por irregularidades.

A Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (ABENUTRI) divulgou em outubro deste ano uma análise de 88 marcas de creatinas, onde 18 delas foram reprovadas, o que corresponde a 23% do total. Na análise do ano passado, 41% dos produtos foram reprovados, desses, 21% foram aprovados em 2024. Segundo as leis nacionais, a variação máxima permitida da quantidade do produto no rótulo é de 20%, ou seja, a creatina precisa de pelo menos 80% de pureza.

Como realizar o teste caseiro para identificar creatina adulterada?

O primeiro passo é avaliar a aparência da creatina, caso ela esteja com uma coloração mais amarelada ou mais escura, é importante que fique de alerta para o consumidor. Outro ponto importante é a textura, caso a creatina seja muito fofa é possível que esteja adulterada. Por fim, o teste pode ser realizado também na água. Caso o produto dissolvido na água fique boiando ou forme gotículas, é provável que esteja adulterado.

Um teste ficou famoso nas redes indica que basta pingar um pouco de iodo e esperar o produto mudar para uma cor escura, o que acontece quando o carboidrato reage com a substância. A creatina pura apenas teria uma cor caramelizada. Especialistas, no entanto, afirmam que esse teste é impreciso.

É de suma importância que o consumidor procure lojas físicas ou online que sejam de marcas reconhecidas e confiáveis, para evitar que o produto esteja modificado além do permitido.

Veja as marcas de creatinas que foram reprovadas na análise da ABENUTRI:

AGE

Cellucor

Dymatrix Nutrition

GENERIC LABS

IMPURE NUTRITION

INTLAB

Iron Tech Sports Nutrition

Muscle Pharm

NFT Nutrition

TRIBE NUTRITION

BODY NUTRY

Dark Dragon

EVOLUTION NUT

Melius Nutrition

MUSCLE FULL

PROSIZE

SCI NUTRITION

Wise Health

