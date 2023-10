Clima esquenta e reunião termina sem consenso no Conselho de Segurança

Atualizado em 24 out 2023, 18h18 - Publicado em 24 out 2023, 17h16

Por Marcela Rahal Atualizado em 24 out 2023, 18h18 - Publicado em 24 out 2023, 17h16

O clima esquentou nesta terça-feira na reunião do Conselho de Segurança da ONU. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, acusou o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, de tentar justificar o ataque do Hamas contra o país. A situação no Oriente Médio, a fala do presidente Lula sobre a violência no Rio de Janeiro e a aprovação do projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores, em Comissão do Senado, são os destaques do Giro VEJA.