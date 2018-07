Cinco pessoas morrem em operação policial no Complexo do Alemão

Um confronto envolvendo a polícia e supostos traficantes deixou cinco mortos no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, na manhã deste domingo. Segundo a Polícia Militar, todos os mortos eram criminosos. Nenhum policial ficou ferido. As informações são da TV Globo.

Em sua página no Twitter, a PM disse que “cinco bandidos foram neutralizados” e parabenizou os policiais envolvidos na operação: “Hoje (15/07), não podemos deixar de parabenizar os policiais da #UPP do Morro do Alemão que, em uma ação destemida e heroica, retiraram das mãos de criminosos 2 fuzis, 2 pistolas e 1 granada. Os militares tiveram que lutar pelas suas vidas#PMERJ”, publicou. “Estes são nossos guerreiros, nossos heróis!; somente nessa ação, quantas vidas eles ajudaram a salvar?”, diz a publicação, com a foto dos agentes.

Segundo nota da Unidade de Polícia Pacificadora do Alemão (UPP), policiais militares realizavam um patrulhamento próximo ao local conhecido como “Serra da misericórdia” no Alemão, quando foram atacados a tiros por criminosos. “Houve confronto. Cinco criminosos foram feridos e com eles foram apreendidos um fuzil G3, um fuzil AR10, duas pistolas, uma granada, uma motocicleta sem placa e um colete balístico. Os policiais socorreram os feridos para o Hospital Getúlio Vargas. Ocorrência encaminhada à Delegacia de Homicídios”, informou.