Chuvas em São Paulo matam seis pessoas e deixam bairros sem luz

Seis pessoas morreram nesta sexta-feira, 3, em decorrência das chuvas que atingiram São Paulo. Segundo a Defesa Civil do estado, as mortes foram registradas nas cidades de São Paulo, Osasco, Santo André, Suzano e Limeira, ocasionadas por quedas de árvores e muros.

Ainda de acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, foram feitos mais de 2.000 chamados sobre quedas de árvores e ocorrências em 40 municípios do estado. Na capital, duas pessoas morreram dentro de um carro atingido por uma árvore.

Além disso, o temporal e os ventos que ultrapassaram a velocidade de 100 km/h que começou por volta das 16h30, deixaram várias regiões da capital, interior e litoral sem luz, telefonia, internet e água por mais de 16 horas.

Em nota, a Enel disse que o temporal, com rajadas de vento e granizo, destruiu a rede de distribuição de energia em vários pontos da cidade; “A companhia reforçou as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle e está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos”, afirmou a empresa, que não deu prazo para a retomada dos serviços.

Os aeroportos também sofreram as consequências das chuvas. O Aeroporto de Congonhas ficou quatro horas sem luz no terminal de passageiros e teve que suspender pousos e decolagens na pista por quase uma hora na sexta. Já o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, transferiu sete voos para este sábado, 4. Pousos e decolagens voltaram a operar normalmente a partir das 18hs.

