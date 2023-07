Centrão segue em negociações com o Planalto

Na toada das negociações com o Centrão, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu nesta terça-feira, 18, dois nomes cotados para ocupar cargos no governo. A previsão é de que as trocas sejam definidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando voltar de Bruxelas, ainda nesta semana. Em nome do PP, foi o líder do partido, André Fufuca (MA). O outro encontro foi com o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). As reuniões, no Planalto, foram separadas.

Desde a semana passada, o PP apresenta Fufuca como “candidato” à pasta de Desenvolvimento Social – que, em discursos públicos, vem sendo blindada por Lula. Já Silvio Costa é cogitado para os Esportes.

A novela do Ministério do Turismo se encerrou, mas o personagem segue em alta em Brasília. A ex-ministra Daniela Carneiro será vice-líder do governo. Independentemente disso, as idas do presidente do Republicanos no Estado do Rio, Wagner Carneiro, marido de Daniela, seguem. O prefeito de Belford Roxo tem discutido ainda os benefícios que ganhará em troca da ministra. O cargo foi para Celso Sabino, do União Brasil.

