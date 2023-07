Castro isenta igrejas e templos de impostos

As igrejas e templos religiosos estão isentas de pagamento de ICMS nas contas de luz e gás no estado do Rio a partir deste ano. A lei é de iniciativa do Poder Executivo e beneficiará também instituições de caridade. A previsão de desoneração tributária é de 35,4 milhões de reais – receita da qual o estado abrirá mão. O texto do PL prevê a isenção por dez anos, e o cadastramento já começa em julho e agosto. O governador classificou a medida de “justiça tributária”.

“Essa é uma lei que, talvez aqueles que não professem nenhuma fé ou tenham uma visão simplesmente econômica, achem e tenham a triste visão que é uma lei ruim, que tira recurso do estado. E, para esses, eu digo que talvez falte entrar num trabalho social de uma igreja, de qualquer templo religioso, ou de um terreiro, e entender o quanto essas pessoas se devotam para fazer que o outro tenha uma vida melhor”, discursou o governador, no Palácio Guanabara.

