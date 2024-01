Caiado segue com melhor avaliação entre governadores, diz pesquisa

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), é o mandatário estadual com a melhor avaliação do Brasil. O título é resultado de pesquisa Atlas Intel realizada entre os dias 18 e 31 de dezembro. Entre os cinco primeiros, estão ainda chefes dos Executivos de Tocantins (Wanderlei Barbosa, Republicanos), Roraima (Antonio Denarium, PP), Santa Catarina (Jorginho Mello, PL) e Amapá (Clécio Luis, Solidariedade). Nas duas piores posições, figuram Raquel Lyra (PSDB), de Pernambuco, e Cláudio Castro (PL), do Rio.

Caiado foi avaliado positivamente por 72% dos entrevistados, enquanto apenas 14% desaprovaram seu governo. Outros 14% não souberam dizer. Entre os mandatários no topo da lista, há domínio da região Norte do país — casos de Barbosa, Denarium e Clécio Luis, além do governador paraense Helder Barbalho (MDB), na sétima colocação. Ratinho Jr (PSD), que comanda o Paraná, aparece em sexto e representa o Sul do país junto a Jorginho Mello no top10, assim como Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, nono colocado.

O paulista Tarcísio de Freitas fecha a lista dos dez primeiros. Ele conta com 57% favoráveis à sua gestão, enquanto 30% são contrários e outros 13% não souberam dizer. O desempenho é expressivamente melhor, porém, que o do governador vizinho Cláudio Castro, no Rio: a maioria da população fluminense, 43%, desaprovam sua gestão, ante 39% que avaliam positivamente. A pior avaliada, Raquel Lyra, conta com o olhar favorável de 36% da população, embora 49% classifiquem como negativa.

No meio da tabela, estão ainda nomes do Nordeste como o do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Depois de um ano agitado, com grandes desafios na segurança pública local, o petista conseguiu manter a simpatia de 56% dos baianos, em um estado comandado nos últimos anos por seu partido. Ele figura na 11ª posição, empatado com seu correligionário, Rafael Fonteles, do Piauí. Em seu primeiro mandato, o mandatário de 37 anos tem também 56% de aprovação, enquanto 24% o desaprovam.

