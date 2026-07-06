🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Brasil

Cafu comenta sobre Ancelotti e Neymar após eliminação do Brasil

Seleção foi derrotada por 2x1 em partida neste domingo, 5

Por Giovanna Fraguito 6 jul 2026, 15h26
Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018
Brazil's former defender Cafu reacts during the 2018 FIFA World Cup football tournament final draw at the State Kremlin Palace in Moscow on December 1, 2017. The 2018 FIFA World Cup will be held between June 14 and July 15, 2018 in 11 Russian cities. / AFP PHOTO / Alexander NEMENOV (Alexander Nemenov/AFP)
Continua após publicidade
Cafu comenta sobre Ancelotti e Neymar após eliminação do Brasil Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após a derrota por 2 a 1 contra a Noruega, neste domingo, 5, colocando um ponto final no sonho do hexacampeonato. Depois do apito final, as críticas começaram, especialmente sobre Carlo Ancelotti e Neymar, que entrou no segundo tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0.

Poucas horas após a partida, Cafú saiu em defesa do treinador: “As pessoas que falam das substituições não sabem do dia a dia do Ancelotti e do jogador. Não sabem o que o jogador produziu nesse dia a dia. Muita gente criticou o Ancelotti no primeiro tempo contra o Japão, e muita gente elogiou no segundo tempo (daquele mesmo jogo) quando ele deixou os jogadores que alguns achavam que tinha que tirar. É muito fácil falarmos: ‘Eu teria colocado esse, aquele’. Eu concordo com as substituições do Ancelotti. Ele sabe o melhor critério para a seleção. Infelizmente, não deu certo. Como poderia também ter dado. Mas não é o caso. O problema é que o Brasil não jogou o que nós esperávamos”.

Em seguida, foi na mesma linha sobre Neymar, que “arrumou confusão” no final do jogo: “É o tipo de coisa que não dá para controlar. É o momento. O momento em que o Brasil estava perdendo, em que ficamos nervosos, e qualquer coisa pode acontecer. Falar agora do Neymar, depois que acabou a Copa do Mundo? Desculpa, pessoa errada. Eu jamais vou falar. Porque eu estive lá, sei o quanto é difícil e o quanto eles (jogadores) sofreram. Ninguém quer perder uma Copa. Ninguém quer uma derrota. Todo mundo quer uma conquista, um título. O Neymar estava lá, jogou, representou a seleção brasileira. Teve uma era vitoriosa na seleção. Infelizmente, não ganhou uma Copa. Mas os números e os resultados do Neymar na seleção são fantásticos. Não dá para esperar de um único jogador, em dez minutos, que se possa ganhar uma Copa do Mundo. Era uma sequência de jogos que iam fazer com que isso acontecesse”, finalizou em entrevista para um jornal.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Siga
Continua após a publicidade
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Brasil
Cafu
Copa do Mundo 2026
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).