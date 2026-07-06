Cafu comenta sobre Ancelotti e Neymar após eliminação do Brasil

A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 após a derrota por 2 a 1 contra a Noruega, neste domingo, 5, colocando um ponto final no sonho do hexacampeonato. Depois do apito final, as críticas começaram, especialmente sobre Carlo Ancelotti e Neymar, que entrou no segundo tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0.

Poucas horas após a partida, Cafú saiu em defesa do treinador: “As pessoas que falam das substituições não sabem do dia a dia do Ancelotti e do jogador. Não sabem o que o jogador produziu nesse dia a dia. Muita gente criticou o Ancelotti no primeiro tempo contra o Japão, e muita gente elogiou no segundo tempo (daquele mesmo jogo) quando ele deixou os jogadores que alguns achavam que tinha que tirar. É muito fácil falarmos: ‘Eu teria colocado esse, aquele’. Eu concordo com as substituições do Ancelotti. Ele sabe o melhor critério para a seleção. Infelizmente, não deu certo. Como poderia também ter dado. Mas não é o caso. O problema é que o Brasil não jogou o que nós esperávamos”.

Em seguida, foi na mesma linha sobre Neymar, que “arrumou confusão” no final do jogo: “É o tipo de coisa que não dá para controlar. É o momento. O momento em que o Brasil estava perdendo, em que ficamos nervosos, e qualquer coisa pode acontecer. Falar agora do Neymar, depois que acabou a Copa do Mundo? Desculpa, pessoa errada. Eu jamais vou falar. Porque eu estive lá, sei o quanto é difícil e o quanto eles (jogadores) sofreram. Ninguém quer perder uma Copa. Ninguém quer uma derrota. Todo mundo quer uma conquista, um título. O Neymar estava lá, jogou, representou a seleção brasileira. Teve uma era vitoriosa na seleção. Infelizmente, não ganhou uma Copa. Mas os números e os resultados do Neymar na seleção são fantásticos. Não dá para esperar de um único jogador, em dez minutos, que se possa ganhar uma Copa do Mundo. Era uma sequência de jogos que iam fazer com que isso acontecesse”, finalizou em entrevista para um jornal.

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