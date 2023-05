Cabral reclama de decisão de desembargador contra Juiz da Lava Jato

A defesa de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, apresentou uma reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta terça-feira, 16, contra o desembargador Carlos Eduardo Thompson, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). De acordo com os advogados, o magistrado estaria “usurpando e restringindo” a atuação do juiz Eduardo Appio, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Na noite da última segunda-feira, 15, Thompson proibiu o atual juiz da Lava-Jato de decidir sobre a imparcialidade de Sérgio Moro, nos casos em que possam ser feitas análises sobre suposta parcialidade do magistrado.

No início de maio, Appio havia revogado as decisões do ex-juiz, hoje senador pelo União Brasil, no julgamento de Cabral na operação Lava-Jato. No entendimento de Appio, seu antecessor foi parcial em suas resoluções. Uma das ações anuladas por Appio, devido à declaração de parcialidade, foi a condenação de Sérgio Cabral a 14 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

TRF-4 proíbe juiz da Lava-Jato de decidir sobre imparcialidade de Moro

A defesa do político solicitou ao CNJ a suspensão da decisão de Thompson contra seu cliente e alegou que os órgãos – MPF e TRF-4 – estão impedindo Appio de julgar casos relacionados à extinta operação Lava-Jato por meio de sucessivas interferências contra o trabalho do juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba.

“O Ministério Público Federal, sem apontar quaisquer atos processuais praticados pelo referido magistrado, Eduardo Fernando Appio, que demonstrasse o comprometimento de sua imparcialidade nos autos originários, opôs exceção de suspeição, visando ao seu afastamento do d. juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por um suposto posicionamento político contrário à Lava Jato”, critica o pedido da defesa de Cabral ao Conselho Nacional de Justiça.

