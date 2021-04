Bruno Covas segue internado em tratamento de câncer sem previsão de alta

O prefeito Bruno Covas, que está internado desde a última quinta-feira, em tratamento de câncer, tem quadro estável, mas não há previsão de alta hospitalar neste momento, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira, 20.

Segundo o Hospital Sírio-Libanês, Covas está fazendo tratamento médico com quimioterapia e imunoterapia, está tolerando bem a medicação e seu quadro é estável.

Inicialmente, boletim médico divulgado na última sexta-feira, previa alta para o início desta semana. Na ocasião da internação, no Hospital Sírio-Libanês, para realização de exames de controle, foi identificado o surgimento de novos pontos de câncer no fígado e nos ossos, sendo necessários ajustes no tratamento.

Em outubro de 2019, o prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer maligno, situado na região do cardia, na transição do esôfago para o estômago. Por meio do exame pet scan, também foi descoberta uma metástase no fígado e uma lesão no linfonodo.

Com Agência Brasil