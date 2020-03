Coronavírus: Com 22 mortes nas últimas 24h, Brasil totaliza 136 óbitos

Subiu para 136 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, 22 pessoas morreram em decorrência da doença. No sábado (28), eram 114 mortos, o que aponta para um crescimento de 19%. Já a taxa de mortalidade está em 3,2%.

No total, o Ministério contabiliza 4.256 casos, aumento de 9% com relação aos dados de sábado, quando eram registrados 3.904 infectados.

Com 98 mortos, São Paulo continua sendo o epicentro da epidemia no Brasil. O estado tem no momento 1.451 casos confirmados.

Em segundo está o Rio de Janeiro. De acordo com a Secretária estadual de Saúde, há 600 infectados no estado, por Covid-19 e 17 mortes.