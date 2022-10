Bolsonaro intensifica anúncios na internet para vencer Lula

Atualizado em 24 out 2022, 15h21 - Publicado em 24 out 2022, 14h57

Por Gustavo Silva Atualizado em 24 out 2022, 15h21 - Publicado em 24 out 2022, 14h57

Durante o último fim de semana, Jair Bolsonaro (PL) investiu pesadamente em propagandas na internet, e se tornou figura quase onipresente na redes, principalmente em canais do Youtube e sites da ferramenta de busca do Google. O investimento na reta da campanha final inverteu a lógica vigente até então em que se observava uma predominância da campanha de Lula (PT) no meio digital, com o PT gastando o dobro do que o PL.

No dia 16 deste mês, Lula tinha empenhado 12 milhões de reais no Google, enquanto Bolsonaro tinha colocado apenas 6 000 000 de reais. Hoje, segunda-feira, 24, o cenário foi o oposto: o presidente desponta na frente dos gastos, com 21 400 000 em anúncios e o candidato petista aparece com 17,5 milhões de reais.

A conjuntura anterior mostrava um claro esforço da campanha de Lula para fazer frente à força do presidente Jair Bolsonaro no uso de redes sociais e aplicativos de mensagens, como Facebook, Telegram e Whatsapp. Com dificuldades financeiras, a coligação liderada pelo PT passou a veicular uma campanha em grupos de apoio à sua candidatura, pedindo dinheiro para enfrentar a máquina digital do adversário. Uma das peças traz uma paródia à propaganda de convocação do governo americano para o exército. Lula, assim como Tio Sam, aponta o dedo para o público, enquanto o texto sob a montagem diz: “Precisamos de você para combater as fakenews de Bolsonaro”.

Os mapas de distribuição das propagandas disparadas mostram que há uma intensa luta, na internet, por veiculação de peças de campanha no Sul e no Sudeste do país, colégios eleitorais estratégicos que podem ser decisivos no segundo turno.