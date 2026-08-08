Bens de Lula caem 35% e os de Alckmin sobem mais de 200% em quatro anos
Declaração de petista saiu de 7,4 milhões de reais para 4,7 milhões, enquanto o vice-presidente saltou de cerca de um milhão para 3,3 milhões de reais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio que, somado, é de 4,7 milhões de reais. O montante é 35,67% menor que os valores dos bens do petista registrados em 2022, quando venceu o terceiro mandato presidencial. Na ocasião, ele havia declarado 7,4 milhões de reais.
De acordo com os dados divulgados pelo sistema eleitoral neste sábado, 8, a maior fatia do patrimônio atual de Lula gira em torno de planos de previdência privada que, somados, giram em torno de 3,3 milhões de reais. (Brasilprev, 1,92 milhão e Bradesco, 1,38 milhão). A diferença de ao menos 2,6 milhões de reais de queda patrimonial está ligada aos valores dos planos previdenciários que, há quatro anos, estavam acima de 5 milhões de reais.
O petista também declarou terremos, uma casa, um sítio e um apartamento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A lista entregue à Justiça Eleitoral inclui também um veículo de 50 mil reais, participação na empresa LILS no valor de 49 mil reais e um crédito de 179,2 mil reais referente ao distrato realizado em 2015 junto à Bancoop.
Patrimônio declarado por Geraldo Alckmin aumentou 227%
Já os dados divulgados do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), apontam aumento de 227,3% em bens declarados em quatro anos. Os números saltaram de cerca de um milhão de reais para quase 3,3 milhões de reais. O maior bem do ex-governador de São Paulo é um plano previdenciário no Santander com valor de 812 mil reais.
Alckmin também apresentou dados de aplicações, carro, apartamento, casa, terreno e depósito em conta bancária. Uma aplicação no Santander, por exemplo, foi registrada em pouco mais de 550 mil reais. O patrimônio de Alckmin, há quatro anos, girava em torno de terrenos, casa, apartamento e um plano previdenciário. Os dados estão disponibilizados junto à Justiça Eleitoral.
Entre os presidenciáveis até o momento, Romeu Zema declarou possuir um patrimônio de 178,7 milhões de reais, valor que o coloca entre os presidenciáveis mais ricos da história da eleição presidencial. A maior parte dos bens está concentrada em participações societárias e aplicações financeiras, refletindo sua trajetória como empresário antes da entrada na política.
Já Renan Santos (Missão) possui um patrimônio de 759.000 reais, segundo documentação declarada. No sistema oficial da Justiça Eleitoral, há ainda o registro de Samara Martins, do Unidade Popular, que declarou um carro no valor de 29.000 reais e uma caderneta de poupança no valor de 4.000 reais. Já Hertz Dias, do PSTU, não declarou nenhum bem.