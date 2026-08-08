Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Brasil

Bens de Lula caem 35% e os de Alckmin sobem mais de 200% em quatro anos

Declaração de petista saiu de 7,4 milhões de reais para 4,7 milhões, enquanto o vice-presidente saltou de cerca de um milhão para 3,3 milhões de reais

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 ago 2026, 16h29 | Atualizado em 8 ago 2026, 16h32
Geraldo Alckmin e Lula
Lula e Alckmin na Conferência Nacional do Trabalho, em março deste ano  (Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação)
Continua após publicidade
Bens de Lula caem 35% e os de Alckmin sobem mais de 200% em quatro anos Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio que, somado, é de 4,7 milhões de reais. O montante é 35,67% menor que os valores dos bens do petista registrados em 2022, quando venceu o terceiro mandato presidencial. Na ocasião, ele havia declarado 7,4 milhões de reais.

De acordo com os dados divulgados pelo sistema eleitoral neste sábado, 8, a maior fatia do patrimônio atual de Lula gira em torno de planos de previdência privada que, somados, giram em torno de 3,3 milhões de reais. (Brasilprev, 1,92 milhão e Bradesco, 1,38 milhão). A diferença de ao menos 2,6 milhões de reais de queda patrimonial está ligada aos valores dos planos previdenciários que, há quatro anos, estavam acima de 5 milhões de reais.

O petista também declarou terremos, uma casa, um sítio e um apartamento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A lista entregue à Justiça Eleitoral inclui também um veículo de 50 mil reais, participação na empresa LILS no valor de 49 mil reais e um crédito de 179,2 mil reais referente ao distrato realizado em 2015 junto à Bancoop.

Siga

Patrimônio declarado por Geraldo Alckmin aumentou 227%

Continua após a publicidade

Já os dados divulgados do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), apontam aumento de 227,3% em bens declarados em quatro anos. Os números saltaram de cerca de um milhão de reais para quase 3,3 milhões de reais. O maior bem do ex-governador de São Paulo é um plano previdenciário no Santander com valor de 812 mil reais.

Continua após a publicidade

Alckmin também apresentou dados de aplicações, carro, apartamento, casa, terreno e depósito em conta bancária. Uma aplicação no Santander, por exemplo, foi registrada em pouco mais de 550 mil reais. O patrimônio de Alckmin, há quatro anos, girava em torno de terrenos, casa, apartamento e um plano previdenciário. Os dados estão disponibilizados junto à Justiça Eleitoral.

Entre os presidenciáveis até o momento, Romeu Zema declarou possuir um patrimônio de 178,7 milhões de reais, valor que o coloca entre os presidenciáveis mais ricos da história da eleição presidencial. A maior parte dos bens está concentrada em participações societárias e aplicações financeiras, refletindo sua trajetória como empresário antes da entrada na política.

Continua após a publicidade

Renan Santos (Missão) possui um patrimônio de 759.000 reais, segundo documentação declarada. No sistema oficial da Justiça Eleitoral, há ainda o registro de Samara Martins, do Unidade Popular, que declarou um carro no valor de 29.000 reais e uma caderneta de poupança no valor de 4.000 reais. Já Hertz Dias, do PSTU, não declarou nenhum bem.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Geraldo Alckmin
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
patrimônio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).