Bens de Lula caem 35% e os de Alckmin sobem mais de 200% em quatro anos

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Lula declarou ao TSE um patrimônio de R$ 4,7 milhões, uma queda de 35,67% em relação a 2022, principalmente por ajustes em planos de previdência privada. Em contraste, o vice Geraldo Alckmin viu seus bens aumentarem 227,7%, chegando a R$ 3,3 milhões. Confira os detalhes das declarações dos políticos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio que, somado, é de 4,7 milhões de reais. O montante é 35,67% menor que os valores dos bens do petista registrados em 2022, quando venceu o terceiro mandato presidencial. Na ocasião, ele havia declarado 7,4 milhões de reais.

De acordo com os dados divulgados pelo sistema eleitoral neste sábado, 8, a maior fatia do patrimônio atual de Lula gira em torno de planos de previdência privada que, somados, giram em torno de 3,3 milhões de reais. (Brasilprev, 1,92 milhão e Bradesco, 1,38 milhão). A diferença de ao menos 2,6 milhões de reais de queda patrimonial está ligada aos valores dos planos previdenciários que, há quatro anos, estavam acima de 5 milhões de reais.

O petista também declarou terremos, uma casa, um sítio e um apartamento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A lista entregue à Justiça Eleitoral inclui também um veículo de 50 mil reais, participação na empresa LILS no valor de 49 mil reais e um crédito de 179,2 mil reais referente ao distrato realizado em 2015 junto à Bancoop.

Patrimônio declarado por Geraldo Alckmin aumentou 227%

Continua após a publicidade Já os dados divulgados do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), apontam aumento de 227,3% em bens declarados em quatro anos. Os números saltaram de cerca de um milhão de reais para quase 3,3 milhões de reais. O maior bem do ex-governador de São Paulo é um plano previdenciário no Santander com valor de 812 mil reais. Continua após a publicidade Alckmin também apresentou dados de aplicações, carro, apartamento, casa, terreno e depósito em conta bancária. Uma aplicação no Santander, por exemplo, foi registrada em pouco mais de 550 mil reais. O patrimônio de Alckmin, há quatro anos, girava em torno de terrenos, casa, apartamento e um plano previdenciário. Os dados estão disponibilizados junto à Justiça Eleitoral. Entre os presidenciáveis até o momento, Romeu Zema declarou possuir um patrimônio de 178,7 milhões de reais, valor que o coloca entre os presidenciáveis mais ricos da história da eleição presidencial. A maior parte dos bens está concentrada em participações societárias e aplicações financeiras, refletindo sua trajetória como empresário antes da entrada na política. Continua após a publicidade Já Renan Santos (Missão) possui um patrimônio de 759.000 reais, segundo documentação declarada. No sistema oficial da Justiça Eleitoral, há ainda o registro de Samara Martins, do Unidade Popular, que declarou um carro no valor de 29.000 reais e uma caderneta de poupança no valor de 4.000 reais. Já Hertz Dias, do PSTU, não declarou nenhum bem.