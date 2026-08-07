Zema registra candidatura ao Planalto e declara patrimônio de R$ 178,7 milhões

Romeu Zema (Novo) tornou-se nesta sexta-feira, 7, o terceiro candidato a registrar oficialmente sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. O ex-governador de Minas Gerais formalizou o pedido junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e terá o número 30, do partido Novo, o mesmo que utilizou nas duas campanhas vitoriosas ao governo mineiro, em 2018 e 2022.

No registro, Zema declarou possuir um patrimônio de 178,7 milhões de reais, valor que o coloca entre os presidenciáveis mais ricos da história da eleição presidencial. A maior parte dos bens está concentrada em participações societárias e aplicações financeiras, refletindo sua trajetória como empresário antes da entrada na política.

Entre os principais ativos declarados estão 94,5 milhões de reais em participação em uma holding familiar, 56,2 milhões de reais aplicados em um fundo multimercado, R$ 16,8 milhões em participação em uma instituição financeira e R$ 3,9 milhões em aplicações de renda fixa. Ele também informou possuir participação em uma seguradora, empresa imobiliária e cooperativa de crédito, além de um imóvel residencial avaliado em pouco mais de R$ 700 mil e um terreno recebido por doação.

Natural de Araxá (MG), empresário e formado em Administração, Zema tem 61 anos e disputa pela primeira vez a Presidência da República. Filiado ao Novo desde a fundação da legenda, construiu sua carreira política ao vencer a eleição para o governo de Minas em 2018, quando derrotou candidatos de partidos tradicionais em meio à onda de renovação impulsionada pelo eleitorado. Quatro anos depois, foi reeleito ainda no primeiro turno.

Continua após a publicidade

A formalização da candidatura ocorre em um momento em que Zema tenta ampliar sua projeção nacional e se consolidar como um dos principais nomes da direita liberal na disputa presidencial. A estratégia do governador passa por apresentar sua gestão em Minas Gerais como vitrine administrativa e por ocupar um espaço distinto tanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto do campo liderado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).