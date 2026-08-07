Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Brasil

Ao registrar candidatura para presidente, Renan Santos declara R$ 759.000 em bens

Vice-candidato na chapa do empresário, Coronel Medina declarou casas, carros, medalha de ouro, espada e uma pistola

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 17h42 | Atualizado em 7 ago 2026, 18h13
Renan Santos: quotas, poupança como bens
Renan Santos participou de congresso do Missão no Paraná (G4/Reprodução)
Continua após publicidade
Ao registrar candidatura para presidente, Renan Santos declara R$ 759.000 em bens Priorizar nos meus resultados Google

O empresário Renan Santos, do partido Missão, foi o terceiro candidato à Presidência da República a ter os dados divulgados pelo sistema de registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele declarou um patrimônio de 759.000 reais, segundo documentação declarada. Esta é a primeira vez que Santos se candidata a um cargo público.

De acordo com os dados divulgados, a maior fatia da origem de bens do candidato ao cargo mais alto da República é referente aos créditos e poupança vinculados (300 mil reais). Na sequência, “bem relacionado ao exercício da atividade autônoma” representa 275. 329 reais do patrimônio do candidato. O representante do Missão declarou ainda 119. 760 reais de cotas de sociedade e 100.000 reais referentes a cotas de capital. Santos nasceu em fevereiro de 1984, em São Paulo, e tem escolaridade “superior incompleto”.

O candidato a vice-presidente na chapa de Santos é o policial militar da reserva Coronel Medina. Ele já se candidatou a cargos por partidos extintos como PFL e PRP. Medina também passou por PSD, PV e PL antes de desembarcar no Missão. Ele declarou bens somados de quase 1,6 milhão de reais. Dois prédios residenciais somam 1,2 milhão. Ele também apresentou como bem uma medalha de ouro maciço avaliada em 200.000 reais. Há ainda uma pistola Taurus avaliada em 12.000 reais, dois carros e uma espada.

Siga

Ainda nesta sexta, 7, Romeu Zema declarou possuir um patrimônio de 178,7 milhões de reais, valor que o coloca entre os presidenciáveis mais ricos da história da eleição presidencial. A maior parte dos bens está concentrada em participações societárias e aplicações financeiras, refletindo sua trajetória como empresário antes da entrada na política.

Continua após a publicidade

No sistema oficial da Justiça Eleitoral, há ainda o registro de Samara Martins, do Unidade Popular, que declarou um carro no valor de 29.000 reais e uma caderneta de poupança no valor de 4.000 reais. Já Hertz Dias, do PSTU, não declarou nenhum bem.

Publicidade
TAGS:
Maquiavel
Renan Santos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).