Ao registrar candidatura para presidente, Renan Santos declara R$ 759.000 em bens

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Renan Santos, do Partido Missão, declarou patrimônio de 759 mil reais ao TSE, sendo sua primeira candidatura. Seu vice, Coronel Medina, apresentou bens de quase 1,6 milhão. Outros candidatos, como Romeu Zema, com 178,7 milhões, Samara Martins e Hertz Dias, também tiveram suas declarações divulgadas.

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O empresário Renan Santos, do partido Missão, foi o terceiro candidato à Presidência da República a ter os dados divulgados pelo sistema de registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele declarou um patrimônio de 759.000 reais, segundo documentação declarada. Esta é a primeira vez que Santos se candidata a um cargo público.

De acordo com os dados divulgados, a maior fatia da origem de bens do candidato ao cargo mais alto da República é referente aos créditos e poupança vinculados (300 mil reais). Na sequência, “bem relacionado ao exercício da atividade autônoma” representa 275. 329 reais do patrimônio do candidato. O representante do Missão declarou ainda 119. 760 reais de cotas de sociedade e 100.000 reais referentes a cotas de capital. Santos nasceu em fevereiro de 1984, em São Paulo, e tem escolaridade “superior incompleto”.

O candidato a vice-presidente na chapa de Santos é o policial militar da reserva Coronel Medina. Ele já se candidatou a cargos por partidos extintos como PFL e PRP. Medina também passou por PSD, PV e PL antes de desembarcar no Missão. Ele declarou bens somados de quase 1,6 milhão de reais. Dois prédios residenciais somam 1,2 milhão. Ele também apresentou como bem uma medalha de ouro maciço avaliada em 200.000 reais. Há ainda uma pistola Taurus avaliada em 12.000 reais, dois carros e uma espada.

Ainda nesta sexta, 7, Romeu Zema declarou possuir um patrimônio de 178,7 milhões de reais, valor que o coloca entre os presidenciáveis mais ricos da história da eleição presidencial. A maior parte dos bens está concentrada em participações societárias e aplicações financeiras, refletindo sua trajetória como empresário antes da entrada na política.

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No sistema oficial da Justiça Eleitoral, há ainda o registro de Samara Martins, do Unidade Popular, que declarou um carro no valor de 29.000 reais e uma caderneta de poupança no valor de 4.000 reais. Já Hertz Dias, do PSTU, não declarou nenhum bem.