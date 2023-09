Avião cai no interior do Amazonas – 14 morrem

Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde de sábado, 16, no interior do Amazonas, matando todos os 14 passageiros e tripulantes, informou o governo do estado. O avião, de modelo Embraer EMB-110, saiu de Manaus em direção à cidade de Barcelos, a pouco mais de 400 quilômetros da capital, onde caiu.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas acredita-se que as fortes chuvas na região podem ter contribuído para a queda. Outras aeronaves cancelaram aterrissagens momentos antes por causa do mau tempo.

Em nota, a empresa Manaus AeroTáxi, proprietária do avião, informou que “a aeronave e tripulação envolvida no sinistro atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil necessárias à aeronavegabilidade” e disse que vai contribuir com as investigações sobre os motivos da tragédia.