As críticas de Meirelles a Lula

Cotado para o Ministério da Economia e apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles não gostou das declarações dadas por Lula na reunião da última quinta-feira, a parlamentares, sobre a transição e futuro do seu governo. “Ele começou a sinalizar uma direção à Dilma. Estou pessimista, não tenho dúvida. Só posso dizer uma coisa a todos vocês: boa sorte”, disse, em encontro do banco BTG Pactual.

Analistas do mercado apontaram mudanças no valor dos ativos no último dia. O dólar, que apresentava queda, subiu 4,14% e a Ibovespa caiu 3,35%.

Lula passou os últimos dias tecendo críticas ao sistema financeiro e prometeu priorizar a área social, com a distribuição de auxílios.