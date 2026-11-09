Aposta simples de Goiânia levou R$ 59 milhões na Mega-Sena

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Um único bilhete de Goiânia faturou mais de 59 milhões de reais no concurso 3083 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram 22, 25, 29, 37, 46 e 54. O sorteio também premiou centenas de apostadores na quina e na quadra. Confira os detalhes e o valor estimado para o próximo concurso.

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O concurso 3083 da Mega-Sena premiou um único bilhete feito em Goiânia com um valor acumulado superior a 59 milhões de reais. A extração das seis dezenas ocorreu no domingo, 8, e movimentou milhares de apostadores em todo o país. Além do ganhador principal, a premiação contou com pagamentos para apostas que acertaram a quina e a quadra.

Quais foram os números sorteados no concurso 3083?

A Caixa Econômica Federal realizou a extração do concurso 3083 no domingo, 8. Os números sorteados foram 22, 25, 29, 37, 46 e 54. Apenas um jogo cravou todas as dezenas. A aposta vencedora do prêmio principal foi do tipo simples, contendo seis números, e acabou registrada presencialmente em uma casa lotérica da capital de Goiás. Com isso, o apostador garantiu sozinho a quantia total que estava acumulada na faixa principal de premiação.

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Quanto receberam os apostadores das outras faixas?

Além da aposta principal, o concurso pagou prêmios menores para quem acertou cinco e quatro dezenas. Um total de 61 apostas acertou a quina, garantindo individualmente pouco mais de 23 mil reais. Na faixa dos quatro acertos, 3.117 apostas conseguiram a quadra, recebendo a quantia exata de 649,17 reais cada uma. Os prêmios secundários são pagos conforme o número de dezenas atingidas nos bilhetes registrados antes do encerramento das vendas.

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Qual é o valor previsto para o próximo concurso?

Após a entrega do prêmio acumulado de 59 milhões de reais, a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio é de cerca de 3,5 milhões de reais. O novo concurso está agendado para ocorrer na terça-feira, 10. O montante estimado considera a arrecadação das apostas registradas e a ausência de acúmulo imediato para a faixa principal. Os apostadores interessados podem realizar seus jogos pelos canais credenciados até os horários limites estabelecidos pela instituição financeira responsável.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.