A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira 20 o sorteio do concurso 3072 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado em 185 milhões de reais. Confira como manter essa bolada longe da mordida do Leão.

ONDE INVESTIR O PRÊMIO DE R$185 MILHÕES DA MEGA-SENA SEM PAGAR IMPOSTO DE RENDA

No Brasil, a maioria dos investimentos paga uma alíquota progressiva de IR, que começa em 22,5% para aplicações de curto prazo e cai para 15% para aplicações mais longas.

O IMPOSTO DE RENDA

 As Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e de Crédito Agrícola (LCAs) são isentas de IR. O prêmio da Mega-Sena renderia quase R$ 1,8 milhão por mês com elas.

LCIs e LCAs

1.

Outras opções isentas de IR para a Mega-Sena são os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e de Recebíveis Agrícolas (CRAs) lançados pelas empresas do setor

CRIs e CRAs

2.

São títulos de dívida emitidos por empresas de infraestrutura para financiar seus projetos. Como se trata de uma área estratégica para a economia, não pagam IR

Debêntures incentivadas

3.

Considerada a pior aplicação de renda fixa do país, tem o mérito de não pagar IR e renderia quase 1,3 milhão de reais para quem ganhar os 185 milhões da Mega-Sena

Caderneta de poupança

4.

Jornalismo perspicaz e análises envolventes

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