No Brasil, a maioria dos investimentos paga uma alíquota progressiva de IR, que começa em 22,5% para aplicações de curto prazo e cai para 15% para aplicações mais longas.
As Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e de Crédito Agrícola (LCAs) são isentas de IR. O prêmio da Mega-Sena renderia quase R$ 1,8 milhão por mês com elas.
Outras opções isentas de IR para a Mega-Sena são os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e de Recebíveis Agrícolas (CRAs) lançados pelas empresas do setor
São títulos de dívida emitidos por empresas de infraestrutura para financiar seus projetos. Como se trata de uma área estratégica para a economia, não pagam IR
Considerada a pior aplicação de renda fixa do país, tem o mérito de não pagar IR e renderia quase 1,3 milhão de reais para quem ganhar os 185 milhões da Mega-Sena
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