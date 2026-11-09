Resultado da Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 3083

A Caixa Econômica Federal sorteou no domingo 8 as seis dezenas do concurso 3083 da Mega-Sena. Os números escolhidos foram: 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54. Uma aposta acertou todos os números e embolsou o prêmio, que estava acumulado e foi de mais de 59 milhões de reais. Para o próximo concurso, marcado para esta terça-feira, 10, o prêmio está estimado em cerca de 3,5 milhões de reais,

Além do prêmio principal, outras 61 apostas acertaram cinco números e levaram, cada uma, pouco mais de 23 mil reais. Houve ainda 3.117 apostas que acertaram a quadra. Cada uma vai receber 649,17 reais.

A aposta vencedora do prêmio principal foi simples, ou seja, de seis dezenas e feita em Goiânia, em uma casa lotérica.

Números sorteados:

22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54

Premiação:

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 59.526.903,72

5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 23.220,26

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4 acertos: 3.117 apostas ganhadoras, R$ 649,17

Arrecadação total: R$ 46.208.712,00

E a Mega da Virada?

A Mega da Virada de 2026 terá mudanças importantes na data e no horário do sorteio. Pela primeira vez, o concurso especial está programado para ocorrer no dia 1º de janeiro de 2027, e não na noite de 31 de dezembro, como tradicionalmente acontecia. O sorteio será realizado às 11h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, local utilizado pela Caixa para a realização das extrações das loterias federais.

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Por que a Caixa mudou o sorteio?

A alteração ocorre após os problemas registrados na edição de 2025. Na ocasião, a Mega da Virada estava inicialmente prevista para a noite de 31 de dezembro, mas precisou ser adiada para a manhã seguinte devido ao volume excepcional de apostas.

Segundo a Caixa, os canais digitais chegaram a registrar 120 mil transações por segundo, enquanto as casas lotéricas processaram 4.745 operações por segundo.

O movimento provocou dificuldades operacionais e levou ao adiamento da extração para 1º de janeiro de 2026.

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Para a edição de 2026, a instituição antecipou a mudança no calendário, evitando que o sorteio dependa de uma remarcação na noite de Réveillon.

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Até quando será possível apostar?

As apostas para a Mega da Virada de 2026 foram abertas nesta terça-feira, 3. Os jogos poderão ser registrados simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena até o dia 16 de dezembro. A partir de 17 de dezembro, as apostas da modalidade serão direcionadas exclusivamente ao concurso especial.

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O encerramento das apostas está previsto para as 22h de quinta-feira, 31 de dezembro, pelo horário de Brasília.

Como apostar na Mega-Sena?

A aposta mínima da Mega-Sena custa 6 reais e pode ser realizada em qualquer casa lotérica do país e também pela internet, até as 20h (horário de Brasília). De forma on-line, os meios oficiais são o site e o aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais podem ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. O usuário pode realizar o pagamento da aposta on-line via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.