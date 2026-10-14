A renda líquida mensal das Letras de Crédito do Agronegócio e das Letras de Crédito imobiliário seria de 1,43 milhão de reais
O prêmio de 150 milhões de reais da Mega-Sena geraria ganho líquido de 1,41 milhão de reais por mês com juro nominal de 14% aa
Investir em Certificados de Depósito Bancário geraria um lucro líquido mensal de 1,4 milhão de reais a uma taxa de 13,65% aa
Aplicar em títulos da dívida pública remunerados pela Selic, hoje em 13,75% aa, devolveria 1,38 milhão de reais por mês
Fundos de investimento, cuja referência é a taxa DI (Depósito Interbancária), gerariam 1,35 milhão de reais por mês
Mesmo que o sortudo ou sortuda aplique a bolada da Mega-Sena na pior opção de renda fixa, viveria com 911 000 reais por mês
Jornalismo perspicaz e análises envolventes
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