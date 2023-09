Alckmin e ministros visitam neste domingo região atingida por ciclone

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e uma comitiva de ministros visitarão neste domingo, 10, áreas atingidas pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Já são 41 mortos e 46 desaparecidos em mais de 8o municípos; 11,4 mil pessoas deixaram suas casas. Devem anunciar liberação de recursos para a região. Na tarde deste sábado, 7, Alckmin se reúne com dez ministros para traçar planos de contingência diante do desastre climático.

O prejuízo financeiro estimado pela Confederação Nacional de Municípios é de 1,3 bilhão de reais. o cálculo foi feito com base nas perdas no comércio, 423,8 milhões de reais, na área habitacional, 175 milhões de reais, e com a limpeza e remoção dos escombros, 3,1 milhões de reais.

– Vamos neste domingo, ver os danos do desastre, em razão do ciclone. Haverá uma prioridade para a liberação de recursos no Rio Grande do Sul – diz o ministro do Desenvomento, Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias.

Alckmin está no cargo por causa da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao G20, na Índia.

