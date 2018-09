Alckmin defende uso de tecnologia na luta contra a ilegalidade

–

O combate ao contrabando – que, em média, causa um prejuízo anual de 130 bilhões de reais ao setor produtivo brasileiro – esbarra na falta de estrutura das forças policiais. Isso porque a Polícia Federal conta com pouco mais de 10 000 homens, divididos em 24 delegacias, para proteger mais de 16 000 quilômetros de fronteiras. O efetivo é insuficiente. Não por acaso, facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) expandem suas atuações para países vizinhos, a fim de lucrar com a venda de produtos ilegais contrabandeados.

Essa é uma situação delicada que terá de ser enfrentada pelo próximo presidente, o que faz com que candidatos como Geraldo Alckmin, do PSDB, abordem o tema em seus programas de governo. “O contrabando é crime e, com ele, muitas vezes acabam vindo drogas e armamentos”, explica Alckmin. “A ilegalidade tira empregos e, em diversas áreas, acaba prejudicando a saúde da população.”

Confira, a seguir, as propostas de Geraldo Alckmin para a segurança pública, disparidade tributária e contrabando: