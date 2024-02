Advogado é morto próximo à sede da OAB, no Rio de Janeiro

O advogado Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado a tiros, na tarde desta segunda-feira, 26, na Avenida Marechal Câmara, no centro do Rio de Janeiro, próximo à sede regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ele era sócio do escritório Marinho e Lima Advogados, especializado em Direito Civil Empresarial, que fica na mesma avenida.

Em perfil profissional nas redes sociais, Rodrigo publicava sobre a regulação do mercado brasileiro de apostas e jogos. Ele atuava há cerca de dez anos em seu escritório, com especialização em Processo Civil e Corporativo. Também era membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

De acordo com testemunhas, homens encapuzados desceram de um carro branco e chamaram Rodrigo pelo nome antes de atirar contra ele. Informações preliminares dão conta de que mais de dez disparos foram efetuados. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, os agentes “se depararam com um homem já em óbito, caído ao chão, com várias marcas de disparos de arma de fogo”.

“Até o momento, não temos qualquer indício de relação entre o crime e a atividade profissional do advogado, mas vamos cobrar uma investigação dura, rápida e eficiente para que esse fato seja elucidado. É uma violência absurda à luz do dia”, diz o presidente da OAB fluminense, Luciano Bandeira, que está em Brasília para uma assembleia do conselho federal da entidade e viaja essa noite ao Rio.

Na terça-feira, está marcada uma reunião entre Bandeira e os secretários da Segurança, Victor Cesar Santos, e da Polícia Civil, Marcus Amim, para tratar do tema. O governador Claudio Castro (PL) também acompanha o caso de perto. Em nota, a Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e solicitou perícia para o local. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Pelas redes sociais, a OAB-RJ expressou condolências à família de Crespo.