Naufrágio de catamarã mata duas pessoas em Maragogi (AL)

Duas mulheres, uma de 65 e outra de 68 anos, morreram em um acidente neste sábado, 27, envolvendo um catamarã, na Praia de Maragogi, em Alagoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, as causas ainda não foram esclarecidas, e as chances de ter ocorrido devido a um choque com corais é remota porque a maré estava cheia.

O barco transportava 52 turistas, além de seis tripulantes e dois palestrantes. Quando o acidente aconteceu, a embarcação estava a cerca de 1,5 quilômetro (km) da margem. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros de Maragogi, o mar estava tranquilo no momento da tragédia.

Uma das mulheres morreu no local do acidente. A outra faleceu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a pouco mais de 1 quilômetro (km) da praia.

Quanto aos demais passageiros, foram registrados apenas casos de escoriações leves e arranhões. A situação só não foi pior porque havia, nas proximidades, outros barcos, além de mergulhadores que costumam frequentar as piscinas e os corais que tanto atraem turistas para a região.