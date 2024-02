A volta de Lula ao CPX, no Rio

Na sua incursão pelo Rio de Janeiro, que toma toda esta terça-feira, 6, e o dia de quarta, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está neste momento em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, tem outro compromisso com vistas à agenda pré-eleitoral de 2024. Como prometeu no dia em que foi eleito, em 30 de dezembro de 2022, o presidente estará no Complexo do Alemão, comunidade na Zona Norte do Rio. Vai lançar a pedra fundamental do Instituto Federal do Rio de Janeiro na comunidade.

Durante a campanha eleitoral, o então candidato se tornou alvo de uma intensa polêmica que envolvia a sigla CPX. Na caminhada que fez ao local, usava um boné com a abreviatura do complexo. Nas redes bolsonaristas, o significado da sigla foi distorcido – numa associação ao termo “cupinxa”, que se escreve “cupincha”, na verdade. O termo é pouco conhecido no Rio, mas em parte do país é usada como “comparsa”.

Na manhã desta terça, Lula esteve em Magé, onde inaugurou obras do Minha Casa Minha Vida, ao lado do governador Cláudio Castro (PL), com quem trocou afagos. Agora á tarde reúne políticos entre Tarcísio Motta (PSOL), o prefeito Eduardo Paes (PSD) e o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá. O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro, o Waguinho (Republicanos), espalhou cartazes de agradecimento a Lula na cidade.

A passagem de Lula pelo estado sinaliza agradecimento a seus redutos em 2022, em busca da consolidação do espaço para as eleições. E também em locais em que Jair Bolsonaro venceu, ao lado de aliados do ex-presidente (caso de Castro). Na capital fluminense, Lula é aliado de Paes. E o bolsonarismo lançou o nome do deputado federal Alexandre Ramagem para a sucessão municipal. A centro-direita deve sair desunida.

Na próxima quinta, 8, Lula viaja para Minas Gerais, onde também faz rodadas de encontros com um olho nas eleições e outro no mandato.