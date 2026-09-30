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Brasil

A versão de Luciano Huck para as mensagens trocadas com Daniel Vorcaro

'Toda a interação entre Luciano Huck e Daniel Vorcaro se deu em torno da captação e da gestão do patrocínio do Will Bank', diz o apresentador em nota

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 14h02 | Atualizado em 30 set 2026, 14h04
Luciano Huck, com cabelo grisalho e camiseta preta, sorri ao lado de um homem de barba, blazer escuro e camisa azul clara, em um estúdio de TV com luzes azuis e roxas
Huck sobre negócio com Vorcaro: "O acordo comercial teve contrato assinado, notas emitidas, impostos recolhidos e serviços devidamente prestados" (Dados obtidos pela PF no celular de Vorcaro/Divulgação)
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A versão de Luciano Huck para as mensagens trocadas com Daniel Vorcaro Priorize VEJA no Google

Depois de VEJA revelar as mensagens encontradas pela Polícia Federal sobre os laços de amizade e os negócios envolvendo Daniel Vorcaro e Luciano Huck, a assessoria do apresentador enviou uma nota ao Radar.

Segundo o texto, toda a relação de Huck com Vorcaro foi orientada em torno da “captação e gestão” de patrocínio do Will Bank.

Huck nega que tenha sido sócio do dono do Banco Master numa aeronave, como mostram as mensagens enviadas por ele ao banqueiro.

O apresentador sustenta que as relações comerciais com o Will Bank foram rescindidos antes da intervenção do Banco Central nos negócios do banqueiro.

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“Toda a interação entre Luciano Huck e Daniel Vorcaro se deu em torno da captação e da gestão do patrocínio do Will Bank. Não houve sociedade, como o veículo erradamente chegou a alegar. O acordo comercial teve contrato assinado, notas emitidas, impostos recolhidos e serviços devidamente prestados. Os contratos de imagem e publicidade foram rescindidos antes da intervenção no Will Bank pelo Banco Central”, diz a nota do apresentador.

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