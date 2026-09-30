A versão de Luciano Huck para as mensagens trocadas com Daniel Vorcaro

Depois de VEJA revelar as mensagens encontradas pela Polícia Federal sobre os laços de amizade e os negócios envolvendo Daniel Vorcaro e Luciano Huck, a assessoria do apresentador enviou uma nota ao Radar.

Segundo o texto, toda a relação de Huck com Vorcaro foi orientada em torno da “captação e gestão” de patrocínio do Will Bank.

Huck nega que tenha sido sócio do dono do Banco Master numa aeronave, como mostram as mensagens enviadas por ele ao banqueiro.

O apresentador sustenta que as relações comerciais com o Will Bank foram rescindidos antes da intervenção do Banco Central nos negócios do banqueiro.

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“Toda a interação entre Luciano Huck e Daniel Vorcaro se deu em torno da captação e da gestão do patrocínio do Will Bank. Não houve sociedade, como o veículo erradamente chegou a alegar. O acordo comercial teve contrato assinado, notas emitidas, impostos recolhidos e serviços devidamente prestados. Os contratos de imagem e publicidade foram rescindidos antes da intervenção no Will Bank pelo Banco Central”, diz a nota do apresentador.