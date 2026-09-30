Mensagens da PF revelam que Luciano Huck foi amigo e conselheiro de Daniel Vorcaro

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Mensagens da PF revelam intensa relação de negócios e amizade entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o apresentador Luciano Huck, da TV Globo. A parceria incluiu patrocínio do Will Bank ao Domingão com Huck e sociedade em aeronave. A relação se manteve até a prisão de Vorcaro, com Huck oferecendo apoio.

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Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro revelam que o dono do Banco Master manteve uma intensa relação de negócios com o apresentador Luciano Huck, da TV Globo, enquanto lutava para manter seu império de corrupção e fraudes de pé.

As relações entre a dupla começam dois anos antes de Vorcaro ser preso pela Polícia Federal, por liderar a maior fraude financeira da história do país. Não há ilegalidades nas mensagens. Elas demonstram como o banqueiro também buscou aliados na emissora para seus negócios, enquanto espionava e tramava atos violentos contra jornalistas do Grupo Globo que revelavam seus esquemas.

“Bom te encontrar pessoalmente hoje. Nos devemos um papo. Abração”, escreveu Huck ao banqueiro em 5 de novembro de 2023. “Fala, amigo. Bom demais te ver. Foi bacana hoje”, respondeu Vorcaro. “Muito”, completou Huck.

Vorcaro seria preso pela Polícia Federal por volta de 22 horas de 17 de novembro de 2025, quando tentava deixar o país pelo Aeroporto de Guarulhos. Naquele dia, já sabendo da existência da ordem de prisão — segundo mensagens trocadas com Alexandre de Moraes –, o banqueiro anunciou uma suposta venda do banco a um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos.

Esse movimento levou Huck a mandar a última mensagem ao parceiro. “Vi a boa notícia da compra do Master agora no JN. Muito bom. Congrats. Você merece sair inteiro desta turbulência toda”, escreveu Huck ao banqueiro, 21h47 da noite, minutos antes da queda de Vorcaro em Guarulhos.

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Entre a primeira e a última mensagem, o material encontrado pela PF mostra que Huck e Vorcaro tiveram uma relação de amizade, com encontros e jantares no Brasil e em outros países, além de parcerias comerciais e uma troca contínua de favores pessoais. Também são mencionadas tratativas com executivos e articulações de acordos de mídia com a Globo que renderam, segundo o apresentador detalha em mensagens, 83 milhões de reais em mídia para a emissora e 26 milhões de reais ao próprio apresentador num “contrato pessoal”.

A verba girou em torno do patrocínio de Vorcaro, por meio do Will Bank, ao Domingão com Huck, o programa dominical da emissora. Vorcaro e Huck também falam de uma sociedade entre eles numa aeronave e chegaram a se reunir com o ex-jogador da Seleção Ronaldo Nazário para tratar da candidatura frustrada do atacante ao comando da CBF, no ano passado.

“Daniel, na paz? Valeu hoje pelo apoio. Salvou o dia. Nosso avião já volta na segunda. Sigo esperando poder retribuir as gentilezas. Estou buscando um sócio para o G550 (o avião Gulfstream G550). Se te interessar, bora falar”, escreveu Huck em fevereiro de 2024. “Vamos conversar”, disse Vorcaro.

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As conversas sobre a parceria envolvendo o Will Bank começam em abril de 2024, após o encontro de Huck e Vorcaro. “Boa conversa ontem. Cabeça pensando muito aqui. Bora seguir construindo ideias”, escreve Huck, sendo respondido por Vorcaro: “Gostei demais também! Vamos avançar!”

No mês seguinte, o Rio de Janeiro receberia o show da cantora Madonna, em Copacabana. Huck convida Vorcaro. “Bele? Você tá no Rio? Vem ao show da Madonna? Pergunto porque tô organizando um after show para ela”, escreve Huck no dia 4 de maio de 2024. Vorcaro declina o convite dizendo que estava a caminho dos Estados Unidos para acompanhar o GP de Formula 1 em Miami.

As conversas sobre a parceria de mídia avançam, sempre com Huck demonstrando muita empolgação. “Vai dar samba. Vamos fazer muito barulho”, escreve Huck ao banqueiro ainda no primeiro semestre daquele ano.

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Em outra mensagem, ele aconselha Vorcaro a ser transparente nas negociações com a Globo, inclusive com compliance, para que o negócio fosse fechado com a emissora.

O contrato da parceria só sairia, no entanto, mais para o fim do ano, após um novo jantar. “Valeu pelo jantar e, principalmente, pela conversa e confiança. Tenho certeza que estamos começando um capítulo relevante na construção de uma marca que os brasileiros vão admirar. E, mais do que isso, uma amizade que irá gerar excelentes frutos em muitas frentes. Te mando notícias ao longo do dia sobre a Globo”, escreveu Huck a Vorcaro em 29 de outubro de 2024, quando o negócio foi fechado. O contrato, no entanto, só foi assinado em dezembro daquele ano.

A amizade entre os dois levou o apresentador a pedir emprestado um dos aviões de Vorcaro para viajar a Canoas durante a grave tragédia climática que devastou o Rio Grande do Sul, em 2024. Huck estava sem sua aeronave. Vorcaro também forneceu o avião que levou Huck para Varsovia, na Polônia, quando o apresentador foi entrevistar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no mesmo ano. Pelo empréstimo, o apresentador propôs uma troca de horas na aeronave em que tinha sociedade com Vorcaro, o G550.

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As mensagens mostram que Huck ajudou, com seus contatos, a conseguir para Vorcaro atendimento VIP, passeios e reservas em restaurantes em Orlando para a família do banqueiro na Disney. Há ainda uma ação de Huck para apresentar Vorcaro a nomes mais restritos da emissora.

Huck aconselha Daniel a assumir o controle da narrativa de sua própria história e marca nas redes sociais e na imprensa. “Sigo insistindo que você tem que tomar as redes da sua narrativa. Senão farão isso por você e não é bom”, diz Huck, após Vorcaro acioná-lo querendo a opinião do apresentador sobre um tema não revelado na conversa.

“Hoje testei mais uma vez seu nome em alto escalão. Quando der me da um toque e falamos”, escreve Huck ao banqueiro em dezembro de 2024.

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O apresentador também convida Vorcaro para uma noite de pizza na casa dele, no Rio de Janeiro, com Ronaldo Fenômeno.

“Tudo bele? Na segunda o Ronaldo (fenômeno) vai estar no Rio. Vou fazer uma pizza em casa para ele. Se animar e quiser se juntar à mesa. Será mega bem-vindo. Precisamos começar a construir esta candidatura à CBF”, diz Huck. Vorcaro ignora a mensagem.

A parceria entre o Domingão e o Will Bank de Vorcaro começa e o banqueiro vai até os estúdios da Globo, no Rio, para um encontro que fica registrado em fotos. Ao longo de 2025, Huck torna-se um parceiro mais próximo de Vorcaro, enquanto os esquemas do Master começam a desmoronar.

“Tudo em paz? Como estão as coisas por aí? Quando puder, vamos falar. Quero entender como as coisas estão andando e onde está sua cabeça. E, obviamente, se posso ajudar em alguma frente”, diz Huck.

Diante de instabilidades do mercado e repercussões na imprensa, Huck faz constantes chamadas de apoio moral, reforçando sua lealdade e parceria com o banqueiro: “E, só pra reforçar, estou com você em qualquer frente”, escreve o apresentador.

Em meados de 2025, Huck dá novas demonstrações de apoio a Vorcaro, procura saber como ele está e troca dicas com Vorcaro sobre uma viagem de barco que estava fazendo pela Indonésia. Nesses dias, enquanto falava com Huck, Vorcaro tramava espionar a jornalista Malu Gaspar e até um possível ato de violência contra Lauro Jardim, ambos do Grupo Globo.

Essa insatisfação de Vorcaro com os jornalistas, no entanto, não é explorada a fundo nas conversas com o apresentador. Uma única vez, após Huck elogiar uma entrevista do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa — preso por fraudes bilionárias no banco — para a GloboNews, Vorcaro soa descontente: “Bom dia. Paulo Henrique muito bem na GloboNews. Bom esclarecimento”, escreve Huck. “Também achei. Globo caiu pesado pra cima”, respondeu Vorcaro.

O Radar questionou se Luciano Huck gostaria de comentar as mensagens e registrará a posição do apresentador, tão logo as informações cheguem.

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