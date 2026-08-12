A reação do Discord à decisão do governo de proibir lives na plataforma

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O Discord contesta a decisão da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) de suspender suas transmissões de lives no Brasil. A plataforma expressa desapontamento, defende seus constantes investimentos em segurança e a eficácia de suas equipes na remoção proativa de grupos nocivos, além de colaborar com investigações.

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Após a determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) de suspender a transmissão de lives do Discord no Brasil em até três dias úteis, a empresa contestou a decisão da autarquia federal e expressou desapontamento com a medida adotada.

A plataforma defende que investe constantemente em tecnologias de segurança e confia na eficácia de suas equipes dedicadas à remoção proativa de grupos que promovem violência ou automutilação. Ao Radar, o Discord informou que o servidor investigado — no caso que culminou na morte de uma jovem de 13 anos — era privado e havia sido desativado rapidamente.

A empresa lembra ainda que colabora com as investigações criminais em curso, compartilhando dados relevantes com as autoridades. O Discord avalia a decisão da ANPD como prematura, ressaltando que ainda estava dentro do prazo legal para apresentar sua defesa técnica. Apesar do impasse, a plataforma afirma que permanece aberta ao diálogo com o governo federal para a construção de um ambiente digital mais seguro para o público jovem.