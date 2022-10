A palavra mais dita por Lula e Bolsonaro no debate

Atualizado em 28 out 2022, 23h31 - Publicado em 28 out 2022, 22h42

Longe da serenidade de outros debates, o presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou o primeiro bloco do confronto da noite desta sexta-feira (28) em tom bélico. Chamando o adversário de Luiz Inácio, fez a pergunta que repetiu ao menos seis vezes ao longo do encontro: por que Lula repetia em seu programa eleitoral mentiras sobre o fim do 13 e redução do salário mínimo. Foi a deixa para usar pela primeira vez a palavra que seria usada à exaustão ao longo de meia hora. Chamou o adversário de mentiroso. “Mentiroso é meu adversário”.

Lula agradeceu a Deus por estar no debate e encaminhou o debate para o que parecia ser sua intenção: discutir propostas. “Parece que meu adversário é um descompensado. É um homem de uma nota só”, disse o ex-presidente. Para de mentir, Lula”. Bolsonaro usou a questão das inserções das rádios, que gerou crise com o Tribunal Superior Eleitoral. “Converse com sua equipe, para termos um debate sobre as questões do país”, devolveu Lula.

No segundo bloco, o ex-presidente disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que acabaria com o 13 salário. Os programas sociais também renderam embate. Bolsonaro defendeu o Auxílio Brasil e criticou o Bolsa Família. Afirmou ainda que o a bancada do PT votou contra o Auxílio Brasil.

“Só não aprende quem não quer. O Bolsa Família era um programa social completo, um conjunto de programas sociais, que fez o Brasil viver o melhor período de sua história”, devolveu Lula.

Bolsonaro provocou Lula mirando no Nordeste. Dizendo que ele não levou água à região, acusando de colocar dinheiro no bolso. Lula disse “o povo sabe quem roubou, os 51 imóveis com dinheiro vivo, com as rachadinhas. Mantendo o nível agressivo, Bolsonaro chamou o ex-presidente de bandido.. O ex-presidente disse que o adversário “sabe quem ele esconde: o atirador Roberto Jefferson”. E migrou para a política externa, “O que o Brasil vai fazer para reinserir o país. Você se auto-exilou”.

O presidente colocou Jefferson no colo de Lula: “ele pegava dinheiro de você para comprar voto e apoio a parlamentar. Assim fica difícil. O Jefferson explodiu o seu governo. Mais de cem pessoas presas com o mensalão. O senhor está aqui porque tem amigo no Supremo Tribunal Federal. O senhor deveria estar preso. “O crime compensou para você Lula”. Disse ainda que o TSE não estava ali para impedir ele de falar

Lula tentou manter o tom propositivo. Falando da ausência de política industrial, de comércio exterior. “Eu tenho idoneidade, você não tem”. Bolsonaro disse que a política externa de Lula é com Cuba e com a Venezuela. Lula: “A impressão que tenho é que estou conversando com uma pessoa que nada sabe de política nacional”. Bolsonaro disse que Lula roubou fundos de pensão e deixou rombo na Petrobras e no BNDES. “Que falta de vergonha. A garantia para o empréstimo era charutos”.

“Pai, perdoai os ignorantes que não sabem o que fazem”. “Diga com coisa com coisa”. “O cidadão está alterado”, tentou encerrar o ex-presidente Bolsonaro disse que Lula é mentiroso, porque negociou com a Rússia. Bolsonaro devolveu: “Será que tem que dar uma exorcizada nele?”. O petista pediu para o adversário tomar uma água e “falar coisa com coisa”. Chegou perto do candidato do PL e disse: “Não quero ficar do seu lado não” Lula pediu sete direitos de resposta, recebeu um. “Participo de debate desde 1989, imaginei que seria de alto nível, para debater o país”.

O clima entre os dois foi tenso mesmo antes de começar o confronto. Mesmo a pedido dos fotógrafos, os dois não se cumprimentaram. O presidente virou as costas para Lula. Espaço para propostas não houve.