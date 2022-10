A estratégia de Lula para a conquista da Baixada Fluminense

“Nós vamos vencer Bolsonaro no estado do Rio”, gritou Lula (PT) à plateia em ato nesta terça-feira (11), na Baixada Fluminense. No primeiro turno, o candidato à presidência ficou dez pontos percentuais atrás de Jair Bolsonaro (PL) na contagem dos votos válidos do estado. Em busca de reverter o jogo em campo desfavorável, o petista foi à cidade de Belford Roxo, ao lado do prefeito do município Waguinho (União Brasil), também cortejado pelo presidente “Eu sou um presidente apaixonado, que vai cuidar de cada um. Ao contrário do outro, que só fala em ódio”, disse Lula.

O ex-presidente afirmou que o país precisa de “salvação”. “Precisamos acabar com a indústria da mentira. Nós vamos recuperar o Brasil, que precisa ser salvo! Vamos voltar ao patamar de um país respeitado”, afirmou.

O candidato do PT elogiou Waguinho e prometeu união entre a presidência e os prefeitos. “Um presidente precisa governar junto aos prefeitos das cidades, é assim que um trabalho sério deve ser feito”, disse Lula, em crítica a Jair Bolsonaro.