A estranha perda de seguidores de Augusto Cury após explosão nas redes

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Augusto Cury, candidato à presidência em 2026, viu seu impressionante boom de seguidores no Instagram se reverter. Após ganhar milhões em poucos dias, Cury agora registra perdas, levantando questionamentos sobre a autenticidade do crescimento inicial e a volatilidade de sua presença digital.

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O boom de seguidores de Augusto Cury no Instagram, que chamou atenção na última semana pelo ritmo fora do padrão, começou a apresentar um movimento inverso. Depois de ganhar mais de 2,5 milhões de novos seguidores em pouco tempo, com picos de 686 mil, 1,2 milhão e 314 mil em dias consecutivos, o candidato à presidente da República nas eleições de 2026 passou a registrar perdas nos últimos três dias.

Entre domingo, 30, e esta quarta-feira, 2, foram mais de 67 mil seguidores a menos, segundo os dados exibidos pelo Social Blade. A sequência surpreende porque contrasta com a explosão digital registrada poucos dias antes, quando Cury chegou a ultrapassar a marca de 10,8 milhões de seguidores na rede social. O fenômeno já havia despertado questionamentos de campanhas adversárias e análises sobre possíveis anomalias no crescimento.

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