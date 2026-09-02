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Brasil

A estranha perda de seguidores de Augusto Cury após explosão nas redes

Político é candidato à Presidência da República nas eleições de 2026

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h43 | Atualizado em 2 set 2026, 12h44
O escritor Augusto Cury
Augusto Cury, autor de "O Vendedor de Sonhos", é pré-candidato à Presidência pelo Avante (Reprodução/Instagram)
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O boom de seguidores de Augusto Cury no Instagram, que chamou atenção na última semana pelo ritmo fora do padrão, começou a apresentar um movimento inverso. Depois de ganhar mais de 2,5 milhões de novos seguidores em pouco tempo, com picos de 686 mil, 1,2 milhão e 314 mil em dias consecutivos, o candidato à presidente da República nas eleições de 2026 passou a registrar perdas nos últimos três dias.

Entre domingo, 30, e esta quarta-feira, 2, foram mais de 67 mil seguidores a menos, segundo os dados exibidos pelo Social Blade. A sequência surpreende porque contrasta com a explosão digital registrada poucos dias antes, quando Cury chegou a ultrapassar a marca de 10,8 milhões de seguidores na rede social. O fenômeno já havia despertado questionamentos de campanhas adversárias e análises sobre possíveis anomalias no crescimento.

Tabela de dados mostrando a variação diária de seguidores de 20 de agosto a 2 de setembro de 2026. A coluna Followers exibe o ganho ou perda diária em verde ou vermelho, e o total acumulado, que varia de 8,3 milhões a 10,7 milhões
Crescimento do perfil do Instagram do candidato Augusto Cury, de acordo com dados da plataforma Social Blade (Social Blade/Reprodução)

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