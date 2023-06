A crise de segurança pública que coloca a turística Guarujá em alerta

Conhecido destino turístico no litoral de São Paulo, a cidade de Guarujá tem sido palco de operações policiais e patrulhamento extensivo para combater a recente onda de assaltos nas praias. Desde a semana passada, o município recebeu reforço da Tropa de Choque da Polícia Militar e aumentou o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) que atua na orla, na faixa arenosa e no calçadão.

De acordo com a Secretaria de Defesa de Guarujá, um dos objetivos do policiamento intensificado é prevenir os roubos com uso de bicicletas, que tornaram-se rotina na cidade — foi o caso de um assalto ocorrido na orla da Praia de Astúrias, no dia 26 de maio, quando dois criminosos agrediram um casal e atiraram as vítimas ao chão antes de fugir com os pertences. Imagens do incidente circularam nas redes sociais e geraram indignação por parte dos moradores.

Em outro caso recente de violência, o influenciador Gustavo Henrique Ramos Silva, de 18 anos, conhecido na internet como Meno Kabrinha, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto. O jovem, que mora na capital paulista e estava visitando Guarujá, estava em um carro acompanhado de um amigo quando o veículo foi abordado por dois homens em uma moto — ao tentar fugir, as vítimas foram alvejadas e um tiro atingiu Kabrinha. O influenciador passou nove dias internado em um hospital local e recebeu alta nesta segunda-feira, 5.

Além disso, circula nas redes sociais um vídeo recente em que um grupo de adolescentes e jovens desfilam armados pelas ruas do Morro da Vila Baiana, bairro de Guarujá. Um deles porta um fuzil e os outros levam revólveres e pistolas. A Secretaria de Defesa do município informou que o vídeo foi encaminhado à Polícia Militar para confirmar a veracidade das imagens.

