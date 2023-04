A afinidade que une Janja e a ministra da Cultura dos Emirados Árabes

Durante visita a Abu Dhabi, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunia com o xeique dos Emirados Árabes, Mohamed Bin Zayed Al Nayan, a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, descobriu que tem gostos em comum com a ministra da Cultura local. Durante o encontro entre as duas, que aconteceu neste sábado (15), Noura Al Kaabi disse que, assim como a mulher de Lula, também é fã de Bossa Nova. De acordo com o relato que Janja fez em suas redes sociais, a ministra contou que quando acorda de bom humor e quer manter a leveza durante aquele dia, põe uma “boa música brasileira para tocar”.

A conversa entre a primeira-dama e Noura aconteceu no Palácio Presidencial, local onde a ministra trabalha. Janja foi convidada a conhecer algumas instalações da construção suntuosa, entre elas a biblioteca que serve as autoridades que trabalham ali. Em sua conta no Instagram, Janja fez questão de postar, além da descrição do encontro, algumas fotos feitas no local.

Acompanhando o marido na viagem à China e, na sequência, aos Emirados Árabes, Janja ainda teve nos últimos dias um encontro com a mulher do presidente chinês Xi Jinping, a professora Peng Liyuan, no Grande Palácio do Povo, em Pequim. Não é segredo que a mulher de Lula tem grande interlocução com o meio cultural brasileiro e é amante das artes, sobretudo a música. A conversa com a primeira-dama chinesa, que é conhecida por ser uma das grandes cantoras líricas daquele país, em determinado momento, também girou em torno deste assunto. Janja fez questão de ressaltar como foi “simbólico tocarem a música ‘Um novo tempo’, de Ivan Lins” na recepção oferecida a ela e o presidente Lula.