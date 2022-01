16 estados aplicam vacinas contra Covid-19 em crianças neste sábado

Crianças de 16 estados começaram a receber vacinas contra a Covid-19 neste sábado, 15, após o início da distribuição de imunizantes da Pfizer pelo Ministério da Saúde. Crianças de 5 a 11 anos podem se vacinar, em regras definidas por cada estado.

São Paulo, que vacinou a primeira criança na sexta-feira, 14, em um evento que contou com o governador João Doria, teve imunizantes aplicados no estado neste sábado, mas a campanha de vacinação infantil na capital do estado só terá início na segunda-feira. Os estados de Acre, Amazonas, Alagoas, Goiás, Piauí e Rondônia também só devem iniciar a vacinação na segunda-feira. No Distrito Federal, as crianças começam a receber vacinas neste domingo, 16. No Rio Grande do Sul, a previsão é que o início seja no dia 19. Em Tocantins, dia 20.

Mato Grosso e Roraima, que receberam respectivamente 23 mil e 4,8 mil doses de vacina, ainda não confirmaram a data de início da vacinação. Em todos os estados, cabe às secretarias estaduais de saúde receberem os imunizantes e fazerem a distribuição entre as cidades. E são as prefeituras que organizam filas, locais e horários de vacinação de cada bairro.