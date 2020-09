Como uma pergunta simples levou ‘Vidas Secas’ aos trends do Twitter

Foi breve, mas bom enquanto durou. A lista de assuntos mais comentados da rede social Twitter, normalmente povoada por temas políticos, fã-clubes de K-pop ou o último “cancelamento” de celebridades, teve na manhã desta segunda-feira, 10, a presença de um clássico da literatura brasileira. Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos publicada em 1938, causou surpresa ao aparecer nos “trending topics”, e grande parte dos tuítes que deram força ao tema, contudo, foram de usuários confusos por tê-lo encontrado na lista (mas emocionados ao lembrar da obra):

PORQUE VIDAS SECAS ESTA NOS TTS???

GENTE VOCÊS QUEREM ME FAZER CHORAR LEMBRANDO DO CAPITULO DA BALEIA???????????????W — O·Bʀɪᴇɴ | (@MiguelSSantana) August 10, 2020

pq diacho vidas secas esta nos trends? um dos meus livros favoritos da vida😭 aquela cena da baleia sabe…

Qual o seu livro favorito?

O título apareceu na relação após tuiteiros responderem à pergunta do escritor e influencer Henry Bugalho. Em seu perfil, ele perguntou: “Qual é a mais bonita obra da literatura brasileira?” Nas centenas de respostas, seus seguidores dividiram-se entre Vidas Secas, Grande Sertão: Veredas (de Guimarães Rosa, que também entrou na lista de assuntos mais comentados) e O Tempo e o Vento (de Érico Veríssmo). Fãs da literatura logo empolgaram-se em falar mais sobre a obra:

Vidas Secas, na minha opinião — Lucas Berti (@lucasberti) August 10, 2020

“Vidas Secas“, romance de Graciliano Ramos, publicado em 1938, retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. O livro possui 13 capítulos que podem ser lidos em qualquer ordem. pic.twitter.com/FVnWeSroKW Continua após a publicidade — wilsonelias (@wilsonelias) August 10, 2020

Vidas Secas foi o primeiro "Romance de 30" que tive a oportunidade de ler e foi um verdadeiro soco no estômago. Um livro cru sobre sofrimento/dor/luto/fome/miséria. "Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos […]" pic.twitter.com/Qi1PMDYeVP — Bruno, o indignado (@MunchkingfromOz) August 10, 2020

Muitos usuários relembraram a cena icônica do livro que traz o triste destino de Baleia, a cadela que acompanha uma família na seca nordestina:

Eu lendo o capítulo da baleia em Vidas Secas pic.twitter.com/kV61hTYUBu — 𝓎𝓏𝓂𝒾𝒾𝓂— 𝕯𝖎𝖘𝖓𝖊𝖞 (@yzmiiim) August 10, 2020

A morte de Baleia no livro Vidas Secas foi a coisa mais triste que eu já li em qualquer livro. — 𝐌𝐌𝟗𝟖 (EM 🏡) (@martamamarinho) August 10, 2020 Continua após a publicidade

Sou muito cadelinha do Graciliano. Quem não chorou no capítulo da Baleia, NÃO É UM SER HUMANO. Vidas secas um dos melhores livros Br. — Aninha (@_nalauracf_) August 10, 2020

TTs retroalimentados

A presença da obra literária entre os assuntos mais comentados do dia mostra uma faceta interessante dos trending topics: temas que não costumam ter apelo viral acabam sendo muito comentados justamente por que os usuários não entendem o que ele está fazendo ali – algo que costuma acontecer frequentemente. Ao tuitar sua dúvida, ajudam a manter o tema “aquecido”, mesmo sendo a lembrança de uma grande obra do início do século passado.

