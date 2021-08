Traumas de infância e abusos, livro se aprofunda no caso Elize Matsunaga

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Após a minissérie da Netflix, o caso de Elize Matsunaga, que matou o marido, o empresário Marcos Matsunaga, e cortou seu corpo em pedaços, ganha uma investigação aprofundada neste livro-reportagem. Elize trazia cicatrizes, do abuso do padrasto à dura sobrevivência na prostituição. Viu no tímido Matsunaga, um homem violento, apaixonado por armas e viciado em sexo pago, a chance de mudar de vida. Uma escalada de ciúmes detonou a relação que parece ter nascido fadada a terminar em tragédia.