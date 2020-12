‘The Wilds’, uma surpreendente mistura de ‘Lost’ e ‘Pretty Little Liars’

A caminho do Havaí, o jatinho sai da rota e cai. E, em vez de ir para um retiro dito de empoderamento feminino, as nove passageiras, todas garotas adolescentes, veem-se sozinhas em uma ilha deserta, sem abrigo e com apenas algumas latas de refrigerante e pacotes de salgadinhos para dividir entre si. O espectador sabe quais sobreviveram porque elas estão sendo entrevistadas por dois agentes — e, ao relato do que se passou na ilha, somam-se as lembranças da vida antes da queda, e o trauma que ficou dela. Parte O Senhor das Moscas, parte Lost e outra parte ainda Pretty Little Liars, a série da Amazon entrega muito mais do que seu início promete: um retrato perturbador de vidas e circunstâncias muito diferentes — além de um bocado de suspense.