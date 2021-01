Divertida, ‘Dix Pour Cent’ segue de perto os ‘pitis’ dos famosos

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Sucesso da TV francesa, a série Dix pour Cent (10%, em português) acompanha o dia a dia de uma agência de talentos em Paris. Num divertido jogo de cintura, os agentes enfrentam dilemas pessoais enquanto se desdobram para lidar com os pitis de estrelas do cinema. Cada episódio traz uma personalidade que interpreta a si mesma, com muita ironia e autodepreciação. Passaram pelo elenco de Juliette Binoche a Isabelle Huppert. Na quarta temporada, a americana Sigourney Weaver faz uma participação. Ao descobrir que seu par em um filme francês não é o jovem galã que esperava, a atriz surta e foge da equipe.