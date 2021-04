Açucarada, mas certeira: ‘Sanditon’ imagina obra inacabada de Jane Austen

Quando morreu, aos 41 anos, a escritora inglesa Jane Austen (1775-1817) deixou inacabada sua sétima novela, Sanditon. O restante da história é imaginado por essa produção em oito episódios, criada pelo roteirista Andrew Davies (de House of Cards). Charlotte (Rose Williams) vai passar o verão no litoral de Sanditon com uma família que almeja transformar o local em ponto turístico. Ela se encanta por um solteirão rude (Theo James). Ao mesmo tempo, descobre os dramas de uma viúva cercada por interesseiros e de uma jovem negra e rica que choca a elite branca da cidade. A adaptação resulta num romance de época açucarado — mas certeiro. Disponível no Globoplay.